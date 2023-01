Vortex, une saison 2 pour la série ? C'est mal parti, on vous explique la fin... avec une grosse erreur

Trois semaines après son lancement, c'est ce lundi 16 janvier 2023 que Vortex - la série imaginée par Franck Thilliez et portée par Tomer Sisley a pris fin sur France 2. Et justement, c'est le dernier épisode qui fait beaucoup parler aujourd'hui et plus particulièrement son ultime séquence qui faisait à la fois office de happy ending et... de bad ending.

Quelle fin pour Vortex ?

Au rayon des bonnes nouvelles ? Mélanie a survécu, tout comme Ludovic qui possède toujours sa famille malgré les effets papillons causés par ses voyages temporels. Les mauvaises nouvelles ? Pour survivre, Mélanie a été contrainte de tuer Hector dans le passé, avant même qu'il ne devienne un tueur en série, ce qui lui vaut d'être emprisonnée dans le présent. Surtout, c'est Ludovic qui est responsable de son arrestation, faisant de lui un père détesté par leur fille.

Cependant, la série se termine sur une note douce-amère puisque la dernière scène nous permet d'assister aux retrouvailles entre Ludovic et Mélanie en prison où cette dernière déclare, les larmes aux yeux, "Ca fait 27 ans que je t'attends". De quoi prouver qu'elle n'a rien oublié de ces voyages dans le temps et qu'elle n'en veut pas à Ludo pour son sort actuel.

Une fin particulière qui semble ouvrir la porte à une suite avec un nouveau voyage dans le temps pour aider Mélanie à obtenir un meilleur destin ? Sur le papier : oui. Dans la réalité : non. "Au départ, nous souhaitions qu'il y ait plusieurs saisons, mais la chaîne et la production nous ont précisé que Vortex resterait une mini-série, ont confessé Camille Couasse et Sarah Farkas - les deux scénaristes, à Télé-Loisirs. Donc il n'y aura pas de suite".

Pourquoi il n'y aura pas de saison 2

De fait, une question se pose : pourquoi avoir choisi de conclure Vortex de cette façon et ne pas avoir imaginé une fin plus heureuse ? "L'idée, c'était de terminer sur la thématique de cet amour impossible, le sujet essentiel de Vortex, avec une fin douce-amère où tout ne va pas mieux dans le meilleur des mondes", a expliqué le duo.

Selon les deux autrices, c'est justement cette tournure des événements qui permettrait à la série de se détacher du lot et de révolutionner à sa façon un genre omniprésent à la télé. "En général, dans les enquêtes policières, la tension retombe dès que le meurtrier a été découvert. Nous, nous voulions que l'intensité dramatique aille en augmentant, avec une dernière scène qui soit le point d'acmé émotionnel de la série, ont-elles expliqué. Pour Ludo, rien n'est résolu. Il est toujours coincé par son dilemme amoureux. Quant à Mélanie, elle retrouve enfin son mari, celui du passé, l'homme qu'elle a toujours connu qui, grâce aux informations qu'il a recueillies tout au long de l'enquête, lui a permis d'être encore en vie".

Le faux raccord un peu gênant

Une situation frustrante pour de nombreux fans, mais peut-être salutaire. Alors que Vortex est au coeur d'une polémique, accusée de plagiat, la série est déjà reconnue coupable d'une incohérence un peu gênante repérée par Télé-Loisirs.

Dans l'épisode final, quand Mélanie réalisait que son véritable (futur) meurtrier n'était autre que Hector chez qui elle venait de se réfugier, elle décidait logiquement d'enlever sa bague et de la jeter dans la baignoire. Le twist ? Quelques minutes plus tard, après avoir eu peur qu'Hector ne défonce la porte de la salle de bain, le bijou était finalement de retour à son doigt. Mélanie aurait-elle remis la bague en urgence, hors caméras, afin de ne pas provoquer la colère du méchant ? Nope, il s'agissait tout simplement d'un manque de vigilance des créateurs.

Et pour cause, quand Hector a finalement réalisé que Mélanie s'était enfuie par la fenêtre, la bague était retrouvée... dans la baignoire, à l'endroit même où elle venait d'être jetée. Un faux raccord un peu ridicule mais un tour de passe-passe que ne renierait pas Houdini.