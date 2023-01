Emily in Paris : la mairie de Paris déteste la série et pas seulement pour ses clichés ridicules

La série Emily in Paris est souvent critiquée par les Parisiens parce qu'elle est pleine de clichés. Pourtant, les trois saisons font un carton sur Netflix et une saison 4 est même en cours de préparation. On aurait pu penser que la série qui montre une ville dans laquelle tout le monde rêve de vivre plairait aux élus de la ville, mais c'est loin d'être le cas.