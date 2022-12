Emily in Paris : 8 choses qui ne vont vraiment pas dans la série, on frôle le ridicule

En octobre 2020, Darren Star dévoilait sa série Emily in Paris dans laquelle une Américaine originaire de Chicago débarquait dans la capitale française pour son travail. Très rapidement, la série a cartonné surNetflix... et fait parler pour ses nombreux clichés sur la France et les Français. Évidemment, on prend la série au second degré, mais il n'empêche que certaines choses ont pu nous énerver durant notre visionnage. A l'occasion du lancement de la saison 3, on s'est rematé les épisodes et, au-delà de la chambre de bonne gigantesque, d'autres choses ne vont pas DU TOUT.

1. Les persos français qui se mettent à parler anglais entre eux

Même après un certain temps passé à Paris, Emily est toujours nulle en français. Elle continue donc de parler anglais avec ses collègues et amis, ce qui en soi n'est pas si dérangeant. Par contre, ce qui n'est absolument pas réaliste, c'est le fait de voir à l'écran des personnages français... parlant anglais entre eux. Passe encore entre Sylvie, Luc et Julien au boulot mais d'autres scènes sont plus problématiques.

C'est le cas dans la saison 3, comme entre Luc et son ex (qui parle très bien français comme on peut le découvrir après) ou entre Gabriel et Camille au moment crucial du final (on n'en dira pas plus pour ne pas spoiler). Dans cette scène déterminante, les deux personnages commencent en français... avant de switcher sur l'anglais. Alors oui, on comprend que c'est fait pour les téléspectateurs internationaux, afin qu'ils puissent comprendre à 100% les déclarations importantes et n'aient pas à lire les sous-titres (et pour Emily qui est naze dans notre langue), mais quand même...