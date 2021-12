Lucas Bravo (Emily in Paris) est beau, et ça le rend malheureux : "du jour au lendemain, je suis devenu une idole"

Lucas Bravo (Gabriel dans Emily in Paris) : "Je suis devenu cette sorte de fantasme en une nuit"

La saison 2 d'Emily in Paris est dispo sur Netflix depuis déjà plusieurs jours, l'occasion de retrouver Lily Collins, Ashley Park ou encore Lucas Bravo. Si l'acteur est très content d'incarner Gabriel, le chef BG et voisin d'Emily (avec qui il a passé une nuit torride), il a cependant avoué que c'était compliqué d'être beau gosse. Ben oui, être sublime et sexy c'est un fardeau. L'horreur ! Interviewé par le Sunday Times, Lucas Bravo a expliqué : "En France, ils ne veulent pas de beaux garçons", "ils veulent des visages cassés".

Du coup, avec sa gueule d'ange et ses abdos, le sex-symbol de Netflix n'a pas vraiment décroché des rôles complexes. Il a l'impression d'être bloqué dans la case "sois beau et tais-toi", devant jouer des personnages beaux et idiots. "Vous ne pouvez pas être esthétiquement beau, et aussi intelligent ou avoir de la profondeur. On ne me confiait que des rôles comme celui du prof de sport idiot. C'est dur de casser cette image. Je ne me plains pas, bien évidemment, mais c'est une réalité" a-t-il expliqué.

L'interprète de Gabriel dans Emily in Paris, dont le restaurant existe vraiment à Paris, se sent même "objectifié". "Je suis devenu cette sorte de fantasme en une nuit" a précisé celui qui demande même au journal de ne pas le qualifier de "beau".

"Je crois qu'être célèbre est la pire chose qui puisse vous arriver. Ce n'est que du vent"

Autre gros problème pour Lucas Bravo : en plus d'être beau, il est désormais célèbre depuis qu'il tourne dans Emily in Paris. Sauf que la beauté et la notoriété, c''est trop pour lui ! "Cela fait 10 ans que je travaille pour devenir comédien... et j'avais l'impression d'aller dans la bonne direction. Et puis, du jour au lendemain, je suis devenu une idole" a-t-il déclaré, trouvant sa célébrité un peu trop rapide, "précipitée".

"Je crois qu'être célèbre est la pire chose qui puisse vous arriver. Ce n'est que du vent. Cela n'a aucune valeur" a-t-il même lâché. De quoi énerver de nombreux médias US qui se sont moqués de ces déclarations, et le trouvent même hautain. Mais comme Lucas Bravo l'avait indiqué avec humour : "Je suis parisien et, bien sûr, on se plaint tout le temps. C'est notre religion".

En tout cas, on ne sait pas si c'est pour son sex-appeal, sa célébrité et/ou son talent, mais Lucas Bravo sera à l'affiche de Ticket to Paradise. Un film au casting 5 étoiles : George Clooney, Julia Roberts, Billie Lourd... Du coup, pas besoin de le plaindre trop longtemps non plus.