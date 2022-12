"Ça pourrait faire une dynamique folle" : les acteurs d'Emily in Paris nous confient ce qu'ils veulent voir dans la saison 4 (Interview)

Après l'énorme succès de la saison 1 d'Emily in Paris, malgré des critiques autour des clichés sur la France, et le carton de la saison 2, la série de Darren Star est de retour sur Netflix avec une saison 3 ! Depuis ce 21, les fans peuvent mater, voire binge-watcher les 10 épisodes. Et déjà, on sait qu'une saison 4 d'Emily in Paris a été confirmée par la plateforme de streaming.

Pour la promo de la saison 3, PRBK a pu interviewer plusieurs stars du casting. A savoir Lily Collins (Emily), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie), Camille Razat (Camille), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) et William Abadie (Antoine).

Et les acteurs d'Emily in Paris nous ont évidemment parlé de cette troisième saison, mais ont aussi évoqué avec nous la suite, la saison 4. Lily Collins a d'abord avoué : "Nous ne savons rien". "Sinon qu'elle arrive après la saison 3" a précisé Ashley Park, avant que son amie confirme : "Nous savons que nous avons une saison 4, mais nous savons encore rien dessus pour l'instant".

Ils n'ont pas encore reçu les scénarios de la suite

Bruno Gouery a révélé qu'ils n'ont pas encore reçu le scénario de la suite : "On reçoit les scripts très tardivement. Darren Star fait en sorte qu'on découvre presque au dernier moment, je vais pas dire la veille évidemment, mais c'est très tard". "C'est très tard mais je pense que t'as raison, il le fait exprès" a précisé Philippine Leroy-Beaulieu, "Il le fait exprès pour qu'on ait la surprise, qu'on ne soit pas en train de trop penser et qu'on arrive assez frais", "et éviter les fuites aussi".

Les stars de la série révèlent ce qu'elles aimeraient voir dans la saison 4

Les acteurs nous ont aussi confié ce qu'ils aimeraient voir dans cette saison 4 d'Emily in Paris. L'interprète d"Emily nous a révélé : "J'ai tellement aimé que mon personnage travaille avec l'agence Grateau. Et j'ai hâte de voir les nouvelles marques, les nouvelles idées...". Et celle qui joue Mindy a précisé : "J'ai juste hâte de voir ce qu'il se va se passer. Il y a tellement de cliffhangers à la fin de la saison avec tous les personnages, donc je veux juste savoir ce qu'il va se passer".

Lucien Laviscount voudrait de son côté que son personnage se rapproche d'autres persos, qu'ils se fassent des potes : "Pour Alfie, j'aimerais voir, maintenant qu'il a une super relation avec Antoine, maintenant j'aimerais le voir traîner avec Luc et Julien. Je pense que ça pourrait faire une dynamique folle, quand Alfie est avec eux, tout déraille. Ce serait fun de voir dans quels problèmes ils m'entrainent ou dans lesquels je les entraîne".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.