Emily in Paris saison 3 : Alfie absent de la suite ? Lucien Laviscount sème le doute

Lucien Laviscount est dans le flou vis-à-vis de son avenir

Doit-on vraiment craindre de découvrir une saison 3 d'Emily in Paris sans Alfie, véritable révélation de la série ? A l'heure actuelle, personne ne semble avoir la réponse, pas même le principal intéressé. Le 22 décembre 2021, interrogé par le Time sur son avenir à l'écran, Lucien Laviscount confessait naviguer à vue avec son rôle.

"Ca sera à Darren Star [le créateur] de décider. Mais je ne me projette pas trop, avait-il dans un premier confié. Ca serait un honneur incroyable de pouvoir revenir en saison 3, mais si l'histoire d'Alfie est terminée, alors je suis déjà simplement reconnaissant d'avoir pu faire partie de l'aventure d'Emily et de cette série. J'ai rencontré des amis incroyables et j'ai énormément appris".

L'autre rôle de rêve de l'acteur

Un flou frustrant pour les fans, mais qui pourrait également s'expliquer par... les futurs projets de l'acteur. Selon le site OK!, Lucien Laviscount serait fortement intéressé par un autre rôle emblématique dans le monde des séries. Tandis que l'actrice Jodie Whittaker quittera Doctor Who cette année, une source proche du comédien a révélé qu'il aimerait enfiler le costume du 14ème Doctor.

"Doctor Who serait pour lui le job de rêve, révèle cette source anonyme et donc à prendre avec des pincettes. Ca serait un rôle vraiment très différent pour lui, mais il est tellement iconique. Et Lucien Laviscount adore être devant la caméra, il adore jouer." Autrement dit, tant que le casting du futur Doctor ne sera pas officialisé, l'avenir de l'acteur dans Emily in Paris pourrait bien rester incertain...