Doctor Who saison 14 : Jodie Whittaker a tourné la scène de régénération, son remplaçant bientôt connu ?

La régénération du Doctor déjà tournée

La saison 13 de Doctor Who a peut-être pris fin en 2021, mais l'ère de Thirteen n'est pas encore tout à fait terminée. Au contraire, en plus de l'épisode du Nouvel An diffusé ce samedi 1er janvier 2022 en Angleterre, l'héroïne incarnée par Jodie Whittaker sera de retour au printemps prochain et à l'automne pour deux épisodes spéciaux.

Néanmoins, comme vient de le confier la comédienne auprès de Entertainment Weekly, la page est déjà tournée de son côté. Alors que le nom de son ou sa remplaçant(e) n'est pas encore connu, elle a malgré tout déjà mis en boîte LA scène la plus importante de cette année, "J'ai tourné ma version de la régénération [du Doctor]".

Un tournage difficile

Et si l'actrice ne semble pas être en mesure de révéler l'identité de la personne qui lui succèdera, elle s'est en revanche confiée sur l'ambiance sur le plateau ce jour-là, "C'était, je pense, la journée de tournage la plus éprouvante émotionnellement pour moi".

"C'est une sensation vraiment bizarre, parce que Doctor Who représente les meilleurs moments que j'ai pu vivre avec un rôle et j'ai moi-même pris la décision de partir, a-t-elle confié au magazine. C'est une chose un peu étrange à s'infliger. C'est comme si je me blessais moi-même. En mode 'Pourquoi as-tu fais ça ?'"

De quoi comprendre que l'actrice regrette déjà sa décision de quitter Doctor Who ? Pas vraiment. Elle l'a ensuite expliqué, malgré la tristesse ressentie, tout faisait sens sur les plateaux : "Dans le même temps... ça sonnait juste. C'était une journée à la fois incroyable et festive et triste que j'ai pu partager avec cette famille. Et puis l'une des choses les plus importantes, c'est que de toute façon les épisodes seront toujours là."

Désormais, une question est sur toutes les lèvres : à quel moment sera officiellement annoncé le nom du nouvel interprète du Doctor ? Après tout, si Jodie Whittaker a tourné sa partie de la scène de transformation, on imagine que la suite ne devrait pas tardée à être produite afin d'éviter de possibles faux raccords. Oui, nul doute que cette révélation de la comédienne attisera davantage les rumeurs, théories et enquêtes ces prochaines semaines !