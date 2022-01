Emily in Paris : une saison 3 ET une saison 4 commandées par Netflix

En 2021, Netflix a dit adieu à La Casa de Papel, Perdus dans l'espace ou encore Lucifer. Toujours dans le top 10 depuis la sortie de la saison 2 le 22 décembre dernier, Emily in Paris ne va pas subir le même sort.

Et de deux saisons pour Emily in Paris

Netflix vient de le confirmer : Emily in Paris aura droit à une saison 3 et ce n'est pas tout : une saison 4 est déjà sur les rails ! De quoi combler de joie les fans de la série avec Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu ou encore Lucas Bravo. Pour l'instant, les dates de sorties ne sont pas fixées mais on peut espérer voir la troisième saison d'ici la fin 2022.

Attention, la suite contient des spoilers. A la fin de la saison 2 de Emily in Paris, Emily recevait une offre d'emploi de la part de Sylvie qui lui proposait de quitter Savoir pour rejoindre sa nouvelle entreprise. Le créateur, Darren Star, s'était confié sur ses idées pour la suite et sur les grands thèmes qu'il souhaite aborder. En attendant de découvrir la suite de la série, retrouvez nos théories sur la saison 3 de Emily in Paris.

Emily in Paris rejoint donc la liste des séries Netflix renouvelées pour plusieurs saisons. C'est par exemple le cas d'Elite, renouvelée pour une saison 6 alors que la saison 5 n'est pas sortie, ou bien pour La Chronique des Bridgerton qui est assurée d'avoir 4 saisons (la saison 2 arrive le 25 mars prochain).