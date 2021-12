Perdus dans l'espace : pas de saison 4, voici pourquoi la série de Netflix n'aura pas de suite

Suite à sa mise en ligne le 1er décembre 2021 sur Netflix, vous avez déjà binge-watché l'intégralité de la saison 3 de Perdus dans l'espace (Lost in Space en VO) et vous attendez avec impatience la saison 4 ? On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oui, vous auriez mieux fait de savourer ces nouveaux épisodes puisqu'ils marquaient dans le même temps la fin des aventures de la famille Robinson. Comme l'a confirmé Zack Estrin (showrunner), la série est désormais terminée.

Pourquoi Perdus dans l'espace n'aura pas de saison 4

Une déception pour les fans, mais une situation attendue depuis longtemps par l'équipe créative. "Dès le début, nous avons toujours visualisé cette histoire spéciale des Robinson comme une trilogie, a rappelé Estrin auprès de la presse américaine. Comme une série en trois parties pour cette aventure familiale épique, qui devait être composée d'un début, d'un milieu et d'une fin marqués".

Par ailleurs, il l'a ensuite sous-entendu, il ne serait pas crédible de mettre en scène de nouvelles intrigues aussi chaotiques après trois années déjà extrêmement chargées. Au contraire, il est maintenant important de leur offrir un repos bien mérité et de tourner la page : "Je tiens à souligner qu'avec tout ce qu'ont dû vivre ces personnages pour survivre à chaque épisode, si certains méritent vraiment de reprendre leur souffle avant leur prochaine mission, ce sont bien Will, Penny, Judy, John, Maureen, Don West, Dr Smith et le Robot. Et bien évidemment, Debbie la poule aussi".

Mina Sundwall fan de la fin

On s'en doute, la petite phrase "leur prochaine mission" n'a pas été lâchée pour rien et laisse donc la porte ouverte à une suite dans le futur. Néanmoins, n'espérez pas découvrir une potentielle saison 4 avant de très longues années. Mina Sundwall - l'interprète de Penny, l'a confessé auprès de ScreenRant, elle est particulièrement heureuse de la conclusion qui a été imaginée, "Je pense que c'est une fin douce-amère pour les gens qui aiment la série. Amère car la fiction est terminée, mais douce vis-à-vis de la façon dont elle s'arrête. J'ai vraiment été très satisfaite par elle". De fait, elle comme les autres acteurs pourraient ne pas vouloir revenir trop rapidement au risque de tout gâcher ensuite.