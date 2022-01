Emily in Paris saison 3 : 7 théories sur la suite de la série Netflix

3. Camille va quitter la série

Après avoir découvert dans la saison 2 d'Emily in Paris que son amie Emily et celui qu'elle aime, Gabriel, ont couché ensemble, Camille a coupé les ponts avec sa pote. Mais après une lettre d'excuses d'Emily, elle a fini par tourner la page. Et Camille s'est remise en couple avec Gabriel. Mais si dans la saison 3, elle les surprend s'embrasser, la tromper, elle risque de le quitter définitivement. Et de ne plus parler à son "amie". Et donc de quitter la série. Car on sent qu'Emily et Gabriel vont finir ensemble, c'est une série romantique après tout qui laisse supposer un happy end à un moment, et du coup on se dit que Camille pourrait bien partir.