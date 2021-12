Kevin Dias (Emily in Paris) : le BG de la saison 2 est en couple et papa

La bande-annonce vidéo de la saison 2 d'Emily in Paris. Kevin Dias joue Benoît, qui se rapproche de Mindy (Ashley Park) dans la saison 2 de la série Netflix. Dans la vraie vie, il est en couple et papa.

Dans la saison 2 d'Emily in Paris sur Netflix, les beaux gosses sont nombreux. En plus de Lucas Bravo (Gabriel) et Lucien Laviscount (Alfie), il y a aussi (entre autres BG) Kevin Dias (Benoît). Dans la série de Darren Star, son personnage est proche de Mindy, incarnée par Ashley Park. Et dans la vraie vie, l'acteur est en couple avec une mannequin et papa d'un enfant prénommé Milo.

Avant de jouer Benoît dans la saison 2 d'Emily in Paris, voilà où vous avez pu voir Kevin Dias Dans la saison 2 d'Emily in Paris sur Netflix, il y a plein de beaux gosses. Lucas Bravo (Gabriel) et Lucien Laviscount (Alfie) bien sûr, mais aussi Kevin Dias (Benoît). Dans la série avec Lily Collins, son personnage de Benoît est un musicien qui intègre Mindy, incarnée par Ashley Park, à son groupe. Ensemble, ils font des représentations dans les rues de Paris et décrochent même une scène sur un bateau mouche grâce à Emily. Le guitariste se rapproche aussi de Mindy au niveau perso.

Et avant la saison 2 d'Emily in Paris, vous avez pu voir Kevin Dias jouer dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain quand il était plus jeune. Il incarne aussi Alex dans la série Sam. Sans oublier son ancienne participation à l'émission de télé-réalité Carré ViiiP, où il s'était mis en couple avec Aurélie Dotremont à l'époque. L'acteur est papa d'un adorable Milo Si côté vie professionnelle il a décroché un rôle remarqué dans la saison 2 d'Emily in Paris, côté vie privée aussi, tout va pour le mieux ! Kevin Dias est en couple avec la mannequin française Margot Milani, qui est originaire de Corse. Ensemble, ils sont même devenus parents de leur premier enfant, un baby boy. Eh oui, l'acteur est papa d'un fils prénommé Milo, et âgé de 2 ans.