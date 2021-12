Emily in Paris saison 3 : le créateur tease des infos sur la suite de la série Netflix

Emily in Paris : Darren Star tease la saison 3 de la série Netflix

Les abonnés Netflix ont pu mater la saison 2 d'Emily in Paris. Et déjà, de nombreux fans espèrent avoir une saison 3 sur Emily (Lily Collins), son job de rêve dans la capitale, ses amitiés parisiennes et ses amours. Le créateur de la série, Darren Star, espère aussi qu'il y aura une suite. Et il a même déjà des idées pour une possible saison 3, des infos qu'il tease auprès de TV Line.

"Elle a des raisons de choisir un certain nombre de portes à la fin de la saison 2, et notre défi est de décider laquelle de ces portes elle va choisir et pourquoi. C'est le sujet de la saison 3" a ainsi rappelé Darren Star. Eh oui, Emily va devoir choisir entre Madeline (Kate Walsh) et Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). "Quand vous vivez dans un pays étranger, l'une des questions est de savoir où est votre coeur. Est-ce l'endroit d'où vous venez ou celui où vous vous trouvez en ce moment ? Emily va se débattre avec ça aussi" a-t-il souligné.

Le créateur donne des indices sur Alfie et Gabriel

Et dans cette saison 3 éventuelle, la vie personnelle d'Emily continuera d'être "vraiment entrelacée" avec ses décisions professionnelles "parce que c'est sa vie, et elle a des sentiments très forts pour Gabriel". Dans la saison d'Emily in Paris, l'héroïne hésitait entre le banquier anglais Alfie (Lucien Laviscount) et son voisin Gabriel (Lucas Bravo). Et dans la suite elle devra faire des choix.

"La question à laquelle elle va devoir faire face est la suivante : comment gérer ses problèmes relationnels et ses problèmes professionnels, qui, à la fin de la saison 2, sont tous deux en suspens" a confié Darren Star. Et il a teasé le retour d'Alfie dans la saison 3 : "J'aime Alfie, personnellement. Je n'exclurais pas Alfie, et je ne pense pas qu'Emily devrait le faire non plus", en plus "Londres n'est pas loin de Paris".