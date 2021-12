Lucien Laviscount (Emily in Paris) : couple, premier job... 5 choses à savoir sur l'interprète d'Alfie

4. Il a enchaîné les bides à la télé

La carrière de Lucien Laviscount n'a pas été marquée que par des succès. S'il a enchaîné les rôles, il a aussi joué dans plusieurs séries qui n'ont pas fait long feu. Il devait par exemple être la star d'un spin-off de Supernatural, projet qui n'a jamais vu le jour (à part avec un épisode diffusé dans la série originale en 2014). En 2016, il joue Romeo dans la série Still Star-Crossed, réinvention de Roméo et Juliette produite par Shonda Rhimes, annulée après 7 épisodes. Enfin, on le retrouve aussi dans Katy Keene, le spin-off de Riverdale, annulé après une saison en 2020.

5. Il a aussi sorti un single

Mannequin, acteur et... chanteur ! Eh oui, Lucien Laviscount peut tout faire ! En 2012, le beau gosse a tenté sa chance dans la musique en sortant le single Dance with You. Un titre qui n'a pas vraiment eu du succès et une carrière rapidement abandonnée donc.