Lucien Laviscount (Emily in Paris) en couple avec une ex-Little Mix ? Le bisou qui semble confirmer

Emily in Paris : Lucien Laviscount ne serait pas célib

Emily in Paris fait partie des séries qui reviennent sur Netflix : la saison 2 débarque le 22 décembre 2021 sur la plateforme de streaming. Et parmi les nouveaux acteurs au casting de la saison 2, il y aura Lucien Laviscount qui sera le nouveau love interest d'Emily (Lily Collins) et donc en concurrence avec Gabriel (Lucas Bravo). Avant d'être dans la saison 2 d'Emily in Paris, le BG a notamment été dans les séries Scream Queens, Katy Keene (le spin-off de Riverdale) et Snatch (où il avait des scènes avec Phoebe Dynevor de La Chronique des Bridgerton). Et sorry, mais Lucien Laviscount ne serait pas célibataire !