Emily in Paris : une saison 3 prévue ? Lily Collins est déjà prête et le créateur a des idées

La série la plus clichée sur Paris est de retour... et on adore toujours autant ! Ça ne fait peut-être que 5 jours que la saison 2 de Emily in Paris est disponible sur Netflix mais les fans se sont jetés sur les épisodes, au point de propulser le show numéro 1 des programmes les plus vus en France sur la plateforme (découvrez notre avis sur les nouveaux épisodes). Après une fin de saison 2 qui pourrait bousculer le futur professionnel d'Emily, une saison 3 va-t-elle voir le jour ?

Lily Collins dit oui à une saison 3 d'Emily in Paris

Bien que Netflix n'ait toujours pas officiellement commandé de saison 3 pour Emily in Paris, Lily Collins qui joue l'héroïne est déjà à fond pour une suite. Interrogée par Glamour, l'actrice qui s'est mariée en 2021 a confié ses espoirs pour une suite. "J'espère que nous aurons une saison 3 car j'espère vraiment revenir et recommencer" a-t-elle expliqué. Tu m'étonnes que tourner à Paris, ça doit être plutôt cool...

Le créateur tease la suite

Elle n'est d'ailleurs pas à la seule à vouloir une suite. Le créateur de la série, Darren Star, est lui aussi prêt pour une saison 3 et a même déjà des idées. Pour rappel, à la fin de la saison 2, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) proposait à Emily de quitter Savoir pour rejoindre sa nouvelle entreprise. "J'ai des idées pour la saison 3 mais au fil des saisons, avec une série, les personnages deviennent plus complexes, on leur découvre des nouvelles strates et de nouvelles histoires." a confié Darren Star, laissant entendre que ses plans ne sont pas encore définitifs.

Mais le créateur qui est aussi à l'origine de Sex and the City ou Younger s'est aussi confié sur un aspect qu'il veut évoquer dans la suite : comment les expatriés s'acclimatent à leur nouvel environnement. "Comment est-ce-que qu'on s'intègre ? Et puis comment est-ce qu'on peut s'intégrer au point de se sentir presque plus comme un natif de cette nouvelle maison que de là où l'on vient ?" a-t-il teasé. Bref, Emily n'est pas près de quitter Paris.