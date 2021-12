QUIZ Netflix : as-tu bien suivi les films et séries en 2021 ?

Netflix a encore sorti de nombreux films, des nouvelles saisons de séries et aussi des séries inédites. Entre La Princesse de Chicago 3, Love Hard, la saison 6 de Riverdale, la saison 5 de La Casa de Papel ou encore Squid Game, on a eu du choix sur la plateforme de streaming ! Mais as-tu bien suivi les films et séries en 2021 sur Netflix ? Fais notre quiz pour en être sûr(e) !

Mais as-tu vu tous les films et toutes les séries Netflix qui ont été dans le top 10 Netflix cette année ? As-tu bien suivi les films et séries de Netflix en 2021 ? Fais notre quiz pour le savoir !

Et côté séries aussi, l'année a été remplie entre la première partie de la saison 6 de Riverdale , la saison 5 de La Casa de Papel, la saison 2 de The Witcher , les saisons 1 et 2 de Qui a tué Sara ?, mais aussi les saisons 1 de Squid Game, Destin : La Saga Winx, Shadow and Bone : La Saga Grisha, Cowboy Beebop, Arcane ou encore Ginny & Georgia.

Mais vous avez aussi pu découvrir la rom-com de Noël Love Hard avec Nina Dobrev, le film d'action Red Notice avec Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds, le drame Impardonnable avec Sandra Bullock, ou encore le film de zombies Army of the Dead.