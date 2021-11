La Princesse de Chicago 3 : comment se termine la saga avec Vanessa Hudgens ?

Voilà comment se termine la fin du 3ème volet de la saga Netflix

A la fin, tout est bien qui finit bien ! Pendant que Margaret s'est fait passer pour Fiona auprès de Hunter, Stacy s'est elle aussi déguisée en Fiona pour lui permettre d'arrêter ses heures d'intérêt général et lui éviter une fois encore la prison. Eh oui, il y a deux échanges de sosies dans ce volet !

Et Peter donne rendez-vous à Fiona dans leur ancienne école, pour lui rendre l'étoile. Il ne voulait donc pas la doubler, il lui avoue son amour et lui propose de reparler à sa mère, Bianca Pembroke (Amanda Donohoe), malgré le mal qu'elle a pu lui causer quand elle était petite à cause de son absence. D'abord, Fiona refuse pour se protéger. Mais elle finit par aller parler à sa mère, qui s'excuse, et à se réconcilier avec elle. Mère et fille passent ainsi leur premier Noël ensemble, en famille, avec Margaret, Stacy, Edward, Kevin et Olivia.

Peter arrive ensuite au moment de l'illumination du sapin et de l'étoile, faisant la surprise à Fiona. Et cette fois, elle ne le repousse pas : ils s'embrassent et se remettent en couple. Un vrai happy ending (avec un feu d'artifice en prime) !