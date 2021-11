La Princesse de Chicago 4 : Vanessa Hudgens n'est pas chaude (pour le moment)

Après avoir donné de la voix face à Zac Efron dans High School Musical, c'est du côté de Netflix que Vanessa Hudgens a retrouvé du boulot, plus particulièrement du côté des films de Noël. En plus de L'alchimie de Noël qui n'a toujours pas de suite, l'actrice est aussi la star de la trilogie La Princesse de Chicago où elle incarne trois sosies : Margaret, Stacy et Fiona. Un travail assez intense pour la star qui est en couple avec Cole Tucker. Alors que le 3ème film vient tout juste d'être mis en ligne sur la plateforme, Vanessa Hudgens a évoqué un possible quatrième volet.

"J'ai besoin d'une pause"

Pour l'instant, Netflix n'a pas annoncé de suite pour La Princesse de Chicago. En 2020, la plateforme qui a aussi mis en ligne le film de Noël Love Hard et la série française Christmas Flow avait annoncé l'arrivée d'un 3ème volet avant même la sortie du 2ème film. Si rien n'est donc encore acté pour La Princesse de Chicago 4, c'est qu'il y a une raison ! Dans une interview donnée à Entertainment Tonight, Vanessa Hudgens a confié qu'elle n'était pas chaude pour une suite pour le moment car elle souhaite se reposer. Mais elle ne dit pas totalement non non plus !

"Il ne faut jamais dire jamais mais j'ai vraiment besoin d'une pause car ces films demandent beaucoup de travail" a confié l'actrice. Eh oui, jouer 3 personnages en même, ce n'est pas vraiment facile ! Mais Vanessa Hudgens l'avoue, ces films ont une place dans son coeur. "Ils sont spéciaux et j'adore m'inviter chez les gens pour les vacances de Noël et savoir qu'ils rassemblent les familles. Cela me remplit de joie. Mais c'est beaucoup de boulot !" a-t-elle expliqué.

Vanessa Hudgens déjà de retour avec un film sur Netflix

Si elle va prendre une pause côté films de Noël, Vanessa Hudgens est aussi de retour avec un autre film sur Netflix : Tick, Tick... Boom ! Il s'agit d'une comédie musicale avec Andrew Garfield, disponible dès ce vendredi 19 novembre sur la plateforme. Elle a été réalisée par Lin-Manuel Miranda à qui l'on doit la comédie musicale Hamilton et producteur et scénariste du film D'où l'on vient. Bref, Vanessa Hudgens est partout sur Netflix et on ne va pas s'en plaindre !