Lily Collins (Emily in Paris) s'est mariée : elle révèle des photos du mariage et déclare sa flamme

Les amoureux s'étaient fiancés en 2020, quand Charlie McDowell avait fait sa demande en mariage à Lily Collins. Il lui avait offert une bague de fiançailles ornée d'un "diamant taillé en rose unique en son genre" conçue par Irene Neuwirth, joaillière basée à Los Angeles, en Californie.

"Ce qui a commencé comme un conte de fées est maintenant ma réalité pour toujours"

Celle qui, outre la série Emily in Paris, est connue pour ses nombreux films (Blanche-Neige, The Mortal Instruments : La Cité des ténèbres, Love, Rosie, To the Bone, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, Identité Secrète, Bloodline) a aussi déclaré son amour à son mari. "Je n'ai jamais voulu être le quelqu'un de quelqu'un plus que le tien, et maintenant je peux être ta femme. Le 4 septembre 2021, nous sommes officiellement devenus l'un pour l'autre pour toujours. Je t'aime au-delà" a-t-elle écrit à l'attention de Charlie McDowell.

"Je n'ai jamais été aussi heureuse..." a ajouté Lily Collins, "Ce qui a commencé comme un conte de fées est maintenant ma réalité pour toujours. Je ne serai jamais en mesure de décrire correctement comment cet autre monde était ce week-end passé, mais magique est un assez bon endroit pour commencer".

Charlie McDowell aussi a partagé les mêmes photos avant d'également déclaré sa flamme à sa femme. Celui qui est surtout connu pour avoir écrit et réalisé le film The One I Love et réalisé des épisodes de Silicon Valley, Dear White People et Legion a indiqué : "J'ai épousé la personne la plus généreuse, attentionnée et belle que j'ai jamais connue. Je t'aime @lilyjcollins", "ce moment se jouera pour toujours dans ma tête".