Emily in Paris saison 2 : stop ou encore, faut-il continuer à suivre la série avec Lily Collins ?

Cette saison 2 d'Emily in Paris a été tournée à Paris bien sûr (le tournage a gonflé plusieurs parisiens du 5ème arrondissement), mais aussi dans d'autres endroits en France comme Saint-Tropez dans le Var et dans un château, là où vit la famille de Camille. Emily nous emmène donc dans la dolce vita de la Côte d'Azur en plus du luxe parisien, des changements de décors qui encore une fois permettent de se détendre. Et en plus, son passage chez Camille et ses parents sera aussi une manière de revoir le jeune frère avec qui elle avait passé une nuit dans la saison 1.

Et cette saison 2 est aussi marquée par un autre love interest pour Emily : Alfie (Lucien Laviscount). Eh oui, en plus de Gabriel et du frère de Camille, un petit nouveau fait son arrivée. Un personnage qui est un businessman anglais, à l'accent british craquant et au physique canon. Emily va-t-elle enfin réussir à trouver l'amour ? Qui va-t-elle choisir ?

Bien évidemment, on suit encore Emily dans son travail passionnant mais très prenant. On en apprendra un peu plus sur ses collègues, et surtout sur sa boss Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). Et sa patronne américaine Madeline (Kate Walsh) va aussi débarquer ! Sauf que son arrivée risque de changer beaucoup de choses au bureau. La vision US et la vision française seront une nouvelle fois confrontée.

PRBK dit encore, parce qu'Emily in Paris n'est peut-être pas la série de l'année, mais elle nous fait encore sourire et nous donne du baume au coeur. Et en cette période de fêtes de fin d'année, c'est tout ce qu'on demande. Et en plus, on veut savoir ce qui se passe ensuite pour la plus frenchy des américaines !