QUIZ Emily in Paris saison 2 : as-tu bien suivi les épisodes sur Netflix ?

La saison 2 d'Emily in Paris est dispo sur Netflix depuis le 22 décembre 2021. Une suite encore pleine de good vibes et de romance dans la capitale française, avec Lily Collins. Mais as-tu bien suivi la saison 2 ? As-tu tout retenu des épisodes inédits ? Fais notre quiz PRBK pour en être sûr(e) !

QUIZ Emily in Paris : as-tu bien suivi la saison 2 de la série Netflix ? Qui apprend en premier qu'Emily et Gabriel ont passé une nuit ensemble ? Quel film Emily et Luc vont-ils voir ensemble au cinéma ? Chez qui Camille et Mindy emmènent Emily faire la fête à Saint-Tropez ? Qu'est-ce qu'Alfie écrit au tableau au lieu de "J'imagine" ? Qui est absent du dîner d'anniversaire d'Emily ? De quelle série le père d'Emily est-il fan ? Quelle grande photographe réalise le shooting avec Pierre Cadault ? Chez Savoir, Emily travaille sur quel légume pour une campagne ? Non, tu n'as pas bien (voire pas du tout) suivi la saison 2 d'Emily in Paris ! Tu as maté la saison 2 d'Emily in Paris, mais tu n'as pas tout retenu. Oui, tu as vraiment bien suivi la saison 2 d'Emily in Paris avec attention !