Emily in Paris, une série 100% mytho ? Le vrai budget d'Emily calculé, son banquier va faire un AVC devant ses dettes

Si l'on en croit les épisodes de Emily in Paris, la série de Netflix est censée se dérouler dans la capitale de France. Pourtant, c'est un détail qui n'a échappé à personne : le Paris mis en scène à l'écran n'a absolument rien à voir avec la réalité tant cette vision américaine du créateur Darren Star est remplie de clichés et de réinventions. Dernier exemple en date ? La comédie a réussi l'exploit de glamouriser... un McDonald's. Le WTF n'a décidément aucune limite.

Un manque de réalisme souvent moqué de la part des spectateurs, qui a inspiré les experts de New Casinos à sortir leur petite calculette afin de mettre le doigt sur l'ampleur du mensonge propagé par cette série. Et comme on pouvait s'en douter, le résultat est hallucinant. A en croire celui-ci, le mode de vie de l'héroïne incarnée par Lily Collins - qui reviendra pour une saison 4, serait tout simplement impossible à tenir pour une personne de son statut avec un salaire mensuel estimé à près de 4 000 dollars.

Combien dépense Emily chaque année dans Emily in Paris ?

En fonction de ce qui est dévoilé à l'écran, la principale source de dépense d'Emily tourne (sans grande surprise) autour de la mode, que ce soit à travers les vêtements qu'elle achète ou ses accessoires. Son budget ? Il est ici estimé qu'elle dépenserait 76 795 dollars par an, rien que pour ça. Une somme folle mais loin d'être incompréhensible étant donné qu'elle ne jure que par Prada, Valentino ou Balmain.

Autre source de dépense monumentale - et là aussi loin d'être surprenante : son loyer. Avec un appartement situé tout près du Panthéon, la facture devient très vite salée et il est donc annoncé qu'elle serait tout logiquement contrainte de débourser 33 127 dollars chaque année, soit 2 760 dollars par mois. En même temps, au regard de son voisinage, on doute qu'elle s'en plaigne vraiment...

Un budget hallucinant

Mais ce n'est pas tout, il suffit de suivre les aventures d'Emily pour constater qu'elle adore profiter de la vie parisienne en buvant des cafés hors de prix (228 dollars par an), en mangeant dans des resto de luxe (3 239 dollars par an) ou en faisant la tournée des bars à cocktails pour pigeons (1 295 dollars par an). Un mode de vie qui doit faire pleurer son banquier.

Enfin, en plus des dépenses de la vie quotidienne qui seraient estimées à 2 372 dollars par an, il faut rappeler que sa phobie du métro l'oblige à prendre le taxi. Un caprice qui a là aussi un coût estimé à 2 947 dollars par an mais que personne ne viendra juger. Après tout, avec l'augmentation du prix du métro à venir en 2023, elle ne devrait bientôt plus voir la différence...

La facture totalement folle d'Emily

Résultat de toutes ces factures ? Le style de vie d'Emily lui coûterait chaque année la modique somme de... 120 006 dollars. Le twist ? C'est tout simplement 73 025 dollars de plus que ce que son salaire lui permet pourtant d'espérer. Autrement dit, soit Emily mène une double vie secrète qui lui rapporte de l'argent, soit elle fait des placements de produits sur ses réseaux sociaux qu'elle oublie mystérieusement de déclarer au fisc, ou alors... les créateurs de Emily in Paris se fichent totalement de nous.

En même temps, pour une série qui se déroule dans un Paris propre senteur nature, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose de louche derrière.