"Il y a encore énormément d'obstacles" : quelle suite pour Emily, Gabriel et Camille dans la saison 4 de Emily in Paris ? Le créateur dit tout

Après avoir vu Netflix renouveler Emily in Paris pour des saisons 3 et 4, Darren Star - le showrunner, a décidé de se faire plaisir au niveau de l'écriture. De fait, c'est avec un gigantesque cliffhanger que ce dernier s'est amusé à conclure la saison 3 mise en ligne ce mercredi 21 décembre 2022 sur la plateforme.

Comment se termine la saison 3 de Emily in Paris ?

Petit récap express du final de l'épisode 10 pour ceux qui ont la flemme de le regarder ou qui ont une mémoire de poisson rouge : alors que Gabriel et Camille étaient sur le point de se marier, Cami a finalement annoncé à son fiancé qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade tant il était évident qu'il avait encore des sentiments pour Emily.

De son côté, Alfie a décidé de rompre avec Emily, lui assurant qu'il n'avait pas envie de se contenter d'un rôle de second choix dans sa vie, permettant à l'héroïne d'être libre de retrouver Gabriel. Or, alors même que l'on imaginait les deux personnages se mettre ENFIN en couple, Gabriel a finalement annoncé une nouvelle WTF à Emily : Camille est enceinte.

Gabriel et Emily, vraiment en couple ?

Une fin de saison totalement folle qui pose désormais de nombreuses questions. Et ça tombe bien, Darren Star a profité d'un entretien avec TVLine pour tenter d'apporter quelques éléments de réponses. Est-ce que ce dernier épisode signifie que Gabriel et Emily vont vraiment être en couple en saison 4 ? Peut-être que oui, peut-être que non.

"Je ne sais pas si la fin de l'épisode signifie nécessairement qu'ils vont se mettre ensemble, a-t-il confié au média. Ca signifie évidemment qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais il y a encore énormément d'obstacles sur leur chemin. On peut d'ailleurs se demander si c'est vraiment le genre de relation dans laquelle veut être Emily, au regard des circonstances..."

Gabriel toujours amoureux de Camille ?

Par ailleurs, le showrunner l'a également rappelé, même si Gabriel a des sentiments pour Emily, c'est aussi le cas envers Cami. Aussi, le jeune chef pourrait très mal vivre cette rupture dans les prochains épisodes : "Il a en quelque sorte le coeur brisé et ne peut s'empêcher de penser, 'Quel bordel'." Darren Star l'a ajouté plus loin, "Il aura toujours des sentiments pour Emily, mais il a quasiment fait le choix de les laisser de côté. Dans le premier épisode de la saison 3, il dit d'ailleurs qu'ils ont fait leurs choix et qu'ils doivent s'y tenir. Emily sait qu'il a des sentiments pour Cami". Aïe, ça fait mal au coeur des shippers.

Quelle place pour le bébé ?

Enfin, concernant le bébé à venir, Darren Star n'a pas caché que ça n'allait pas rester sans conséquences et qu'il ne devrait pas y avoir une intrigue autour de l'avortement. "Je suis excité par cette relation non-traditionnelle qui s'apprête à se dérouler pour ces personnages. Quand vous réfléchissez à amener un bébé dans un tel monde, vous vous demandez forcément ce que le concept de famille signifie, a confié le créateur. Et qui est cette famille ? Peut-être bien que c'est quelque chose de plus vaste que ce que Cami avait pu imaginer, ou ce qu'ils avaient tous pu imaginer".

Il est trop tôt pour y croire, mais à ce rythme-là, on est bien parti pour se taper le concept de trouple dans les prochains épisodes. A suivre.