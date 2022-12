"J'ai toujours été team Alfie" : Lucas Bravo assume, il ne soutient pas le couple Gabriel/Emily dans Emily in Paris (interview)

Team Giroud ou Benzema ? Team pain au chocolat ou chocolatine ? Team Gabriel ou Team Alfie ? Il y a des débats éternels qui diviseront toujours le monde entier. Pour la venue du cast d'Emily in Paris en France, on n'a malheureusement pas pu avoir les avis des acteurs et actrices sur l'attaque des Bleus ou sur cette aberration d'oser appeler la meilleure viennoiserie par un nom ridicule. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu la l'excellente idée de se concentrer sur LA question que tout le monde se pose : est-ce qu'ils préfèrent voir Emily dans les bras (et pas que) de Gabriel ou plutôt d'Alfie ?

"Vous avez vu ses yeux ?"

Les principaux concernés n'ont pas hésité une seconde. Surprise, ni l'un ni l'autre ne semble vouloir finir avec l'héroïne au béret et à l'accent à couper à la tronçonneuse. Lucas Bravo est donc team Alfie : "J'ai toujours été team Alfie ! Pour moi, c'est ce qui fait sens. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Je pense que Gabriel a besoin de faire le point, de faire le ménage un peu dans sa vie".

Lucien Laviscount a lui aussi son avis... totalement contraire : "Team Gabriel tout le temps, tous les jours ! Est-ce que vous avez vu ses yeux ? Mon Dieu !". Oui, l'argument se tient, même si on devrait sans trop de difficulté en trouver pas mal d'autres pour l'un comme pour l'autre.

Bientôt un plan à trois ?

Et Lily Collins alors ? Comme son personnage, elle ne semble pas vraiment décidée : "Team... Emily !". Idem pour sa pote Ashley Park (Mindy) : "Ashley et Lily sont toujours team Emily ! Tout ce qui est le mieux pour elle". Pas mieux du côté de Camille Razat qui refuse carrément de choisir, tout comme Bruno Gouery (Luc), qui y voit le même dilemme que de trancher entre sa mère et son père.

La meilleure réponse vient sûrement de Kate Walsh qui propose une bonne idée à étudier pour la saison 4 : "Ils sont tous les deux beaux et adorables, elle ne peut pas avoir les deux ? C'est pas ça le but ? On est en France, un ménage à trois !". Un plan validé par Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie) : "Les deux !".

Comme à peu près tout ce qui existe sur Terre a sa version revisitée pour les adultes, il existe forcément dans les bas fonds d'Internet une version porno d'Emily in Paris où cette idée a déjà été réalisée. Pas sûr en revanche que la série de Darren Star n'aille dans ce sens pour sa saison 4 déjà confirmée par Netflix.