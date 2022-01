Emily in Paris critiquée en France, une actrice s'énerve : "les Français n'ont pas d'humour"

Emily in Paris critiquée en France

Quelques semaines seulement après la mise en ligne de la saison 2, Netflix a officialisé une bonne nouvelle pour Lily Collins et ses amies : Emily in Paris aura le droit à des saisons 3 et 4 dans le futur. Une situation inattendue quand on se souvient du flot de critiques autour de la saison 1 diffusée en 2020, et un succès qui ne serait pas forcément dû aux Français.

Au contraire, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour découvrir à quel point les clichés aussi improbables que ridicules sur la France et la mise en scène à l'écran d'un Paris qui n'a rien à voir avec la réalité font régulièrement grincer des dents les abonnés français de la plateforme de streaming. Autant dire que notre pays n'est pas le plus solidaire de cette fiction et que le binge-watching est donc parfois remplacé par du hate-watching.

Une actrice tacle le manque d'humour des Français

Aussi, interrogée par Page Six sur la réaction de ses compatriotes à l'encontre de Emily in Paris, l'actrice Philippine Leroy-Beaulieu - qui incarne Sylvie Grateau dans la série, n'a pas mâché ses mots afin de partager sa déception : "Les Français savent comment rire des autres, mais ils ne savent pas rire d'eux-mêmes".

"Ils sont toujours blessés et en colère quand les gens rient d'eux", a-t-elle ensuite ajouté, avant de préciser, "Ils ne réalisent pas que Darren Starr [le créateur] se moquent également des Américains, beaucoup. Ils ne le voient pas". Puis, comme si ce n'était pas suffisant, elle a alors conclu froidement : "Ils n'ont pas de sens de l'humour, c'est ce que je pense".

Aïe, ça fait mal. Même la célèbre critique de Camille envers Emily paraissait moins violente dans la série, "Je ne comprends pas un putain de mot de ta lettre. Fous moi la paix, espèce de sociopathe analphabète". Malgré tout, si les Français ne rient pas, c'est peut-être aussi parce que Emily in Paris n'est tout simplement pas... drôle. On parle quand même d'une série produite par un pays pour qui Adam Sandler est un génie de l'humour et qui a réussi à faire durer The Big Bang Theory pendant 12 saisons... Encore une actrice qui n'a pas découvert la puissance comique des Tuche pour dire que la France n'a pas d'humour. Hum hum.