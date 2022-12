"Cette série va trop loin" : cette scène de la saison 3 d'Emily in Paris fait pleurer de rire les Parisiens

Emily in Paris... okay, mais de quel Paris s'agit-il réellement ? Comme on peut le régulièrement le découvrir dans la série de Netflix, la France dépeinte à l'écran n'a absolument rien à voir avec celle dans laquelle on vit quotidiennement. Les trottoirs y sont propres, les gens sont souriants et il n'y a jamais personne dehors. Et ce n'est pas la saison 3 mise en ligne ce mercredi 21 décembre 2022 qui viendra mettre fin à ce rêve bien loin de la réalité.

Emily in Paris réinvente le McDo des Champs-Elysées

Comme on peut le découvrir dans ces nouveaux épisodes, les créateurs de la série ont cette fois-ci imaginé la réécriture la plus improbable : les McDonald's. Là où le géant de la fast-food est extrêmement apprécié en France et nous régale à chaque fois de ses créations inégalables (Team 280 ici), force est d'admettre que les restaurants ne sont cependant pas les endroits les plus glamours au monde. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande.

Entre le bruit, les files d'attente, les toilettes bloquées et souvent un manque de chauffage étonnant, ce n'est clairement pas au McDo que l'on aurait envie d'inviter son date Tinder. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, Emily in Paris a réussi l'exploit de sexyfier ces restos pas comme les autres lors d'une séquence géniale dans l'épisode 1.

Les fans de la série en PLS devant ce mensonge

De quoi permettre à McDo de convaincre le Guide Michelin de lui accorder ENFIN une étoile pour tous les services rendus à nos estomacs depuis son arrivée chez nous ? C'est peu probable. En revanche, cette glamourisation n'est pas passée inaperçue et a fait déjà beaucoup rire les internautes.

"Mais Emily in Paris, ça va pas. Genre le McDo des champs est pas du tout luxueux c'est la jungle comme partout" peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Romantiser le McDo des Champs Elysées dans Emily in Paris. Cette série va trop loin ça y est", ou encore, "La façon dont ils ont 'frenchisé' le McDo puissance x10 dans la saison 3 d'Emily in Paris... Mais jamais de la vie je suis rentré dans un McDo comme ça".