"Je ne voulais pas qu'il me définisse" : Ashley Park (Emily in Paris) se confie avec émotion sur son cancer

Après un rôle remarqué en 2019 dans la série Les Chroniques de San Francisco (Tales of the City en VO), c'est en 2020 qu'Ashley Park s'est véritablement fait connaître du grand public grâce à son personnage de Mindy Chen dans Emily in Paris, la célèbre série de Netflix. Et tandis que la comédienne sera bientôt de retour sur nos écrans avec la saison 3, elle a profité d'une interview accordée à Shape pour revenir sur la plus grosse épreuve de sa vie.

Ashley Park ne voulait pas être définie par son cancer

Quand elle n'était âgée que de quinze ans, Ashley Park a en effet été diagnostiquée d'une leucémie aigüe myéloïde, qui l'a contrainte à une hospitalisation de près de huit mois et à de longues séances de chimiothérapie. Une étape compliquée alors même qu'elle était encore au lycée, mais qu'elle a affronté avec force et qui ne la hante plus aujourd'hui.

"Une fois que le cancer a physiquement quitté mon corps, je me suis donné pour mission de ne pas le laisser influencer ma vie, a-t-elle expliqué au magazine. Je ne voulais pas qu'il me définisse." L'actrice l'a confessé, la bienveillance qui l'a entourée à cette période a pu devenir oppressante et elle ne voulait plus revivre ça durant le reste de sa vie : "Les gens étaient tellement inquiets pour moi et j'étais rapidement devenue la personne qui répétait, 'Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Je vais aller au bout de mes projets'."

>> Ashley Park (Emily in Paris) : son émouvant message face au racisme anti-asiatique <<

Un corps chouchouté depuis 15 ans

Toutefois, Ashley Park l'a assuré, elle ne vit pas aujourd'hui en faisant comme si cette épreuve n'avait jamais existé. Au contraire, il ne se passe pas un jour sans qu'elle ne mette pas en pratique les leçons apprises au travers de cette maladie. "Vous réalisez à quel point votre corps est votre vaisseau, c'est votre instrument [surtout en tant que comédienne]. Donc vous devez le traiter avec précaution et vraiment en prendre soin", a-t-elle expliqué.

Au programme ? En plus d'une alimentation saine, majoritairement à base de légumes, elle s'efforce de faire du yoga, de la course, du Pilates ou encore de prendre des cours de danse. L'important pour elle est de toujours "avancer un peu plus chaque jour". "Ca peut être parfois difficile avec mon emploi du temps, a reconnu Ashley Park, donc j'ai appris à rester toujours motivée. Je dois juste adapter mon choix d'activité physique en fonction du moment."

Une organisation qui a fait ses preuves avec le temps et qui lui permet aujourd'hui d'être comblée et plus que jamais optimiste pour l'avenir.