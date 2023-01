"Ca fait beaucoup" : la série Vortex de France 2 accusée de plagiat, les coïncidences troublantes dévoilées

Afin de bien débuter l'année 2023, c'est ce lundi 2 janvier que France 2 a entamé la diffusion de Vortex, sa nouvelle série policière portée par Tomer Sisley et Camille Claris, au concept aussi original que passionnant. Au programme de ce polar qui mêle habilement de la science-fiction imaginé par le romancier Franck Thilliez ?

La série suit l'histoire de Ludovic (Tomer Sisley), capitaine de police judiciaire à Brest, dont la vie a été marquée par la tragique disparition de Mélanie (Camille Claris), sa compagne, en 1998. Or, quand 27 ans plus tard une scène de crime reconstituée en réalité virtuelle révèle l'existence d'une faille temporelle qui lui permet de naviguer entre 1998 et 2025, Ludovic réalise que cette mort n'avait rien d'accidentelle.

De quoi l'inspirer à se battre pour sauver Mélanie dans le passé en la protégeant de son funeste destin, mais également le confronter à la possibilité d'un terrible effet papillon qui pourrait supprimer sa vie actuelle et donc, son couple avec Parvana (Zineb Triki), la mère de son enfant.

La série Vortex accusée de plagiat

Une intrigue aussi intense que renversante qui a fait le bonheur de Tomer Sisley lors du tournage, comme il l'expliquait récemment à Allociné, "Ce qui m'a plu, c'est la manière dont était écrite cette histoire d'amour et le fait de jouer un personnage à deux époques différentes. Ça, c'est assez rare dans une carrière d'acteur", mais qui se retrouve aujourd'hui au centre d'une terrible polémique. A l'instar de la fiction 1899 de Netflix signée des créateurs de Dark, Vortex est aujourd'hui accusée de plagiat.

Ce mercredi 4 janvier 2023, c'est sur Twitter que le réalisateur Tony Chaslas a effectivement partagé son incompréhension devant la diffusion de la série. Selon ses propos, celle-ci serait grandement inspirée de son propre travail qu'il avait notamment proposé à Quad Drama (société de production) à l'origine de Vortex.

"Je viens de découvrir la série de France Télé intitulée Vortex produite par Quad Drama avec Tomer Sisley qui semble s'être fortement inspirée de notre projet Gods Game / Rêve et Réalité", a-t-il dans un premier temps déclaré, avant de contextualiser la raison de sa colère, preuves à l'appui : "Le hasard fait que j'ai proposé ma série deux fois à la production française Quad Drama. En 2019 puis en 2020. La première fois, ils voulaient plus de détails. La deuxième fois, j'ai eu une confirmation de réception et plus aucune nouvelle. Vortex a été tournée en 2021."