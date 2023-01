Scènes de Ménages : Raymond et Huguette remplacés par le nouveau couple ? Les acteurs répondent (Interview)

Raymond et Huguette remplacés par un nouveau couple ?

Et forcément, qui dit nouveau couple de vieux dit... moins de place pour les seniors préférés du public, à savoir Raymond (Gérard Hernandez) et Huguette (Marion Game). Aussi, une question se pose : tandis que Marion Game avait déjà déploré la réduction du temps de présence de son duo à l'écran face à l'arrivée de Jalil et Louise, ce nouveau binôme va-t-il progressivement remplacer les plus anciennes stars de la série ?

Ca tombe bien, c'est justement ce qu'on a tenté de savoir à l'occasion d'une interview exclusive avec Fanny Cottençon et Didier Bénureau. Réponse des deux intéressés ? "C'est complètement faux, on ne remplace personne", a assuré l'interprète de Christine. Une déclaration approuvée par son compère qui, après avoir rappelé, "On ne remplace pas quelqu'un comme Gerard Hernandez et Marion Game, c'est impossible", a précisé que les deux couples peuvent cohabiter à l'écran : "C'est une génération plus âgée que la nôtre, c'est une question qui ne se pose pas."

"Jamais un clown n'en a chassé un autre"

Puis, afin de rassurer les fans de Scènes de Ménages, Fanny Cottençon a rappelé que c'était justement la diversité des profils qui permettait à la série de connaître un tel succès depuis près de quinze ans. "Cette série a toujours attiré de nouveaux couples et elle n'en a chassé aucun, a-t-elle expliqué. Si un couple est parti alors qu'il était présent depuis le début, c'est parce qu'il le voulait. Mais jamais un clown n'en a chassé un autre. C'est pas du tout l'histoire. A ma connaissance, notre arrivée n'a rien à voir avec un départ [potentiel]".

En même temps, quand on sait à quel point les fans peuvent être méchants avec les nouveaux venus, on n'imagine pas les polémiques et scandales si Raymond et Huguette étaient mis au placard de la sorte...

