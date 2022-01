Scènes de ménages : Marion Game (Huguette) clashe les nouveaux couples, "Ils n'ont aucun intérêt"

Les créateurs de Scènes de Ménages ne pouvaient pas choisir un meilleur titre que celui-ci pour leur série. Alors que les couples que l'on suit depuis plus de 10 ans ne cessent de nous offrir leur plus belles disputes à l'écran, la grande famille qui compose cette fiction quotidienne d'M6 n'est également pas la dernière à se déchirer en coulisses.

Marion Game n'aime pas les nouveaux couples de Scènes de Ménages

Il y a quelques mois, un nouveau couple a été intégré dans la série à savoir Jalil et Louise, respectivement incarnés par Ryad Baxx et Claudia Mongumu. Deux petits nouveaux qui ont encore du mal à se faire adopter par les fans et qui ne peuvent visiblement pas compter sur le soutien des plus anciens. Au détour d'une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs, l'actrice Marion Game n'a au contraire pas caché sa déception les concernant.

"Tout le monde a droit à sa petite part de bonheur", a-t-elle ainsi ironisé vis-à-vis de leur place à l'écran, avant d'ajouter plus loin, "Ils n'ont pas pris un couple qui me bouleverse. Ils sont gentils, mais..." Mais quoi ? L'incontournable interprète de Huguette au côté de Gérard Hernandez (Raymond) l'a confessé, elle ne comprend tout simplement pas la valeur ajoutée de ces nouveaux couples, que ce soit donc Jalil et Louise, mais aussi Leslie (Claire Chust) et Léo (Vinnie Dargaud). "Les nouveaux couples ils ne sont pas nuls, mais ils n'ont aucun intérêt réel, a notamment balancé Marion Game. Tant mieux s'ils tournent. C'est pas à la hauteur. On ne va pas vers le haut".

"Ils me piquent du boulot, ces cons-là"

Des révélations choquantes pour une série à l'image si positive, mais finalement peu surprenantes. En septembre dernier, l'actrice avait déjà confessé qu'elle ne rigolait pas devant leurs aventures, "Ce n'est pas pour ça qu'ils me trouent l'abdomen !" Surtout, comme elle l'a rappelé à Jordan De Luxe, leur présence dans la série n'est pas sans conséquence sur la sienne, "Déjà ils me piquent du boulot, ces cons-là. C'est pas très agréable. On tourne un peu moins".

Le monde de la télévision, cet univers impitoyable. L'ambiance doit être sympa quand les acteurs se croisent sur les tournages...