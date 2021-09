Scènes de ménages : Marion Game en colère contre la série ? "Ce n'est pas le rôle de ma vie"

Marion Game mécontente de la place d'Huguette et Raymond ?

Afin d'apporter un peu de fraîcheur et de nouveauté à Scènes de Ménages, les créateurs ont profité de la saison 13, qui a débuté à la rentrée sur M6, pour incorporer un nouveau couple à l'écran : Jalil et Louise. Un duo qui peine encore à convaincre le public et qui n'a visiblement pas vraiment amusé Marion Game. Sur le plateau de L'instant de Luxe, l'interprète d'Huguette a déploré, "On nous voit moins [à la télé]".

De quoi craindre des clashs en coulisses entre les acteurs historiques et les nouveaux ? Rassurez-vous, ça ne devrait pas arriver. Malgré une présence moins importante dans les nouveaux épisodes, Marion Game n'a rien à reprocher à Claudia Mongumu et Ryad Baxx, "Mais ce n'est pas pour ça qu'ils me trouent l'abdomen ! On ne tourne pas les mêmes jours, on ne se rencontre pas. Ces gens-là vont faire leur chemin. Il est urgent d'attendre".

"Ce n'est pas le rôle de ma vie !"

Surtout, elle le sait, même si les auteurs doivent désormais écrire pour un 6ème couple, Raymond et Huguette restent parmi les personnages favoris des téléspectateurs. Aussi, la comédienne de 83 ans se sait intouchable, "Ils ne sont pas cons quand même. Ils ne vont pas arrêter Raymond et Huguette, c'est le couple que les gens aiment beaucoup. Je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient, ils seraient masos !"

Cependant, et c'est assez surprenant, alors que Scènes de Ménages lui a offert une seconde jeunesse et un très beau salaire, Marion Game n'est pas plus attachée que ça à la série, "Ce n'est pas le rôle de ma vie !" Elle l'a ensuite précisé, "Vous savez, quand je tourne, je n'y mets pas mon âme. Pourquoi il y aurait un affect pour Scènes de ménages ?"

Un départ à craindre pour l'actrice ?

Entre cette confession et sa plainte sur sa place à l'écran, faut-il comprendre que des tensions sont présentes en coulisses ? Difficile à dire. Seule certitude, même si Marion Game n'est pas la plus satisfaite, elle ne compte pas pour autant quitter la série, "Non, ce ne serait pas élégant. Il n'y a aucune raison."

Une précision qui devrait soulager les fans, même si l'actrice n'a pas manqué d'envoyer un nouveau tacle à la série d'M6 en sous-entendant qu'elle se contente de son rôle, "Quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. C'est pas à défaut d'avoir quelque chose, c'est le mettre à la hauteur de ce que ça mérite, et pas plus". Bonne ambiance...