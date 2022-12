Scènes de ménages : un nouveau couple arrive dans la série, nos meilleures théories sur le futur duo

Une maison... Airbnb

On ne va pas se le cacher, l'idée d'intégrer un nouveau couple est plutôt surprenante. Le casting est déjà bien rempli et cela risque de réduire un peu plus la présence des personnages déjà existants, ce qui pourrait frustrer les fans. Aussi, on a une théorie un peu WTF mais pas si bête : le nouveau couple pourrait être... des nouveaux couples. Cette maison serait en effet une location Airbnb et serait donc le théâtre des aventures ponctuelles de différentes guest-stars. Imaginez : tous les vendredis, un couple de stars louerait cette demeure et on suivrait leurs aventures sur place. Ca permettrait de continuer à faire venir des guest, renouvellerait un peu la série et ça n'empièterait pas trop sur les binômes déjà existants.

Les voisins de José et Liliane

Parmi tous les personnages actuels de Scènes de Ménages, José et Liliane sont ceux qui ont clairement le plus évolué à l'écran. Aussi, alors qu'ils passent leur temps à espionner et critiquer leurs voisins, il ne serait pas totalement idiot d'apprendre que les créateurs ont décidé de donner vie à leurs ennemis afin d'avoir leur point de vue. Ca pourrait être un peu répétitif / lassant au bout d'un moment, mais ça nous offrirait des moments savoureux avec la suite des clashs lancés de l'autre côté. Et rien que pour ça, on croise les doigts.

Une famille nombreuse

Habituellement, les enfants sont peu présents à l'écran. Néanmoins, alors que TF1 et M6 ont toutes les deux lancé leurs émissions sur des familles XXL tant le concept cartonne et intéresse le public, on ne serait pas surpris de voir les créateurs s'en inspirer pour mettre en scène un couple au bout de sa vie. Entre la fatigue liée à l'éducation des 6 enfants, les problèmes au travail ou le manque d'intimité déploré, ce ne sont pas les sujets qui manqueraient pour nous faire rire. On n'y croit pas vraiment (le casting serait trop important, l'ambiance à l'écran pourrait être un peu trop agitée), mais ça n'en resterait pas moins actuel et original.