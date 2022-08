Ma famille très nombreuse : les comptes Instagram des tribus de l'émission de M6

M6 lance sa toute nouvelle émission intitulée Ma famille très nombreuse, ce lundi 8 août 2022 à 16h05. "Toutes les familles sont uniques... mais celles-ci le sont encore plus ! Elles ont entre 6 et 10 enfants et doivent gérer un quotidien hors du commun, explique la chaine. Suivez 6 familles au jour le jour, en totale immersion, dans les petits comme les grands moments de la vie. Avec beaucoup de sincérité, les parents, mais aussi et surtout leurs enfants, raconteront leur quotidien et partageront leurs joies et leurs peines". Un concept qui rappelle forcément Familles nombreuses la vie en XXL, qui cartonne sur TF1 depuis juillet 2020.

Les comptes Instagram des familles de M6

Du côté des tribus de M6, on pourra suivre le quotidien exceptionnel des familles :

Famille Berthe

Stéphanie et Jérémy ont 7 enfants et vivent à Altviller en Moselle.