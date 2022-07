Familles nombreuses - la vie en XXL bientôt plagiée ? M6 va lancer une émission concurrente très spéciale

Alors que l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL est absente de l'antenne de TF1 tout l'été et devrait également être remplacée à la rentrée par la Star Academy, M6 lance une toute nouvelle émission qui devrait ravir les fans des familles XXL ! Dès le lundi 8 août 2022, la sixième chaîne lancera Ma famille très nombreuses. Un programme quotidien, diffusé à 16h05, qui va suivre six familles composées de 6 à 10 enfants.

"Toutes les familles sont uniques... mais celles-ci le sont encore plus ! Elles ont entre 6 et 10 enfants et doivent gérer un quotidien hors du commun, explique M6. Suivez 6 familles au jour le jour, en totale immersion, dans les petits comme les grands moments de la vie. Avec beaucoup de sincérité, les parents, mais aussi et surtout leurs enfants, raconteront leur quotidien et partageront leurs joies et leurs peines". Un concept qui rappelle forcément l'émission de TF1 et qui interpelle.

Pour l'heure, peu d'informations supplémentaires ont été dévoilées à son sujet, mais on peut malgré tout s'étonner de voir un concept qui semble véritablement copier/coller celui de TF1. Si la première chaîne s'est elle-même déjà inspirée des programmes d'M6 par le passé (Secret Story adaptée de Loft Story, Nos chers voisins adaptée de Scènes de Ménages), ces adaptations se démarquaient en revanche par quelques innovations / changements. Peut-on s'attendre à des évolutions du genre ? A suivre.