Familles nombreuses, la vie en XXL : une maman ne comprend pas le succès, "De quoi ils sont fans ?"

Arrivés dans la saison 3, les membres de la famille Gonzalez qui vient de s'agrandir avec la naissance du 8ème bébé, un petit Marceau, ont conquis le coeur des téléspectateurs de TF1. Une notoriété qui a étonné la famille. Car à l'origine, Mélanie et son mari Franck n'étaient pas forcément chauds pour passer à la télévision. "Timide" et "réservé", le couple se demande toujours pourquoi les téléspectateurs s'intéressent à lui.

"Qui peut être intéressé par les Gonzalez ?"

Dans une interview donnée à Télé Loisirs, Mélanie Gonzalez est revenue sur son arrivée dans Familles nombreuses, la vie en XXL et évoqué sa 'célébrité' surprenante. "Qui peut être intéressé par les Gonzalez ?" a-t-elle déclaré en riant. Mais la maman de 8 enfants a aussi confié avoir du mal avec ceux qui se disent "fans" de sa famille. "Certains nous disent même qu'ils sont fans de nous. Avec mon mari, on se demande de quoi ils sont fans ? J'ai du mal à le croire. Je n'ai pas inventé de chanson ou que sais-je. Je suis juste une mère de huit enfants, qui est parfois débordée comme toute maman, et mon mari est juste chef d'entreprise." a-t-elle déclaré.

Une célébrité surprenante qui n'a cependant pas particulièrement d'impact sur leur vie puisque Mélanie Gonzalez avoue continuer à vivre normalement malgré le succès. "Cela nous paraît toujours bizarre de passer à la télé et de voir toutes les choses dites sur notre famille sur Google." a expliqué la maman qui ajoute vouloir simplement "montrer [son] quotidien".

>> Familles nombreuses, la vie en XXL : un enfant ne veut plus être dans l'émission, sa maman se confie <<

"C'est toujours bienveillant"

Mélanie et son mari ne sont pas les seuls impactés par cette célébrité puisque leurs enfants aussi sont un peu devenus des 'stars' malgré eux. "Je sais que mes enfants sont reconnus à l'école, les plus grands comme les plus petits. Mais c'est toujours très bienveillant. Il n'y a pas de moquerie. Je dirais qu'ils passent un peu pour des petites stars sans en profiter pour autant." a confié la cheffe de tribu. En tout cas, l'expérience Familles nombreuses, la vie en XXL est bénéfique pour eux. "On est très contents de notre aventure, des images qui sont gardées et montées. C'est vraiment nous !" assure-t-elle.