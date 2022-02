Scènes de Ménages : une star de M6 rejoint le casting de la série

Depuis ses débuts sur M6, Scènes de Ménages n'a jamais cessé d'accueillir de nombreuses guest-stars. En plus d'acteurs emblématiques du petit écran (Lionel Astier, Jean-Luc Bideau), on a pu y retrouver des YouTubeurs (Norman ou Mister V), des chanteurs/chanteuses (Joyce Jonathan, Eddy Mitchell), mais également des animateurs/animatrices télé (Karine Le Marchand, Stéphane Rotenberg). Et c'est justement dans cette catégorie que les créateurs ont décidé de piocher pour donner vie à une prochaine intrigue.

Une animatrice d'M6 au casting de Scènes de Ménages

A l'occasion d'une story postée sur Instagram, Sophie Ferjani - la décoratrice d'intérieur phare de Stéphane Plaza dans Maison à vendre ou encore Mieux chez soi, a en effet dévoilé une grande nouvelle : elle a rejoint les plateaux de Scènes de Ménages pour de nouveaux épisodes. "Aujourd'hui, tournage complètement dingue pour moi", a-t-elle déclaré ce mercredi 23 février 2022, avant d'ajouter plus loin, "Trop contente d'avoir vécu cette nouvelle expérience".

Malheureusement, pour l'heure, très peu d'informations sont encore connues au sujet de ce caméo. On ne sait donc pas quel sera son rôle dans la série, dans combien d'épisodes elle sera présente, ni à quel moment on peut espérer la découvrir à l'écran (un nouveau prime ? quelle date ?). En revanche, si l'on se fie à ses photos, on a déjà une certitude : elle se retrouvera en compagnie de Emma (Anna-Elisabeth Blateau) et Fabien (David Mora). Va-t-elle les aider à redécorer leur gîte ? Sera-t-elle une cliente ? Ou alors un nouveau membre de la famille d'Emma ? On a hâte de le découvrir.