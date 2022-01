Scènes de Ménages : êtes-vous un vrai fan ? Voici le quiz le plus difficile sur la série d'M6

Scènes de Ménages : le quiz impossible sur la série d'M6

En quelle année se sont rencontrés Raymond et Huguette ?

Quelle est la série préférée de Liliane ?

A quel endroit se sont rencontrés Emma et Fabien ?

Comment s'intitule l'entreprise d'évènementiel de Marion ?

Comment se prénomme la fille de Philippe ?

Quel acteur incarne le père d'Emma ?

Comment s'appelle le chien de Léo et Leslie ?

Quel personnage a joué Philippe Lacheau dans la série ?

Lequel de ces YouTubeurs n'a pas joué dans Scènes de Ménages ?

Quel était le tout premier prime de Scènes de Ménages ?

Aoutch, ce score est terriblement nul. A tous les coups tu regardes la série en faisant autre chose à côté (la cuisine, la vaisselle...) Tsss, quelle indignité ! Pour la peine, on hésite entre t'enfermer dans une pièce pour écouter Emma chanter pendant 72h ou faire de toi la nouvelle cible des blagues de Raymond et Huguette. Une chose est sûre : tu dois souffrir pour expier tes méconnaissances !

Peut mieux faire

Ton score est à l'image du couple Leslie & Léo : pas fou, mais ça fait le taf. On aimerait aller plus loin dans notre explication, mais on est comme toi et José, on a la flemme de faire plus que le minimum.