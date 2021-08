Scènes de ménages : le nouveau couple Jalil et Louise critiqué ? Les acteurs ont été préparés

C'est la rentrée pour Scènes de Ménages. Ce lundi 23 août 2021, M6 diffusera en effet la nouvelle saison de sa série à succès qui, en plus de plonger nos personnages préférés dans de nouvelles aventures mouvementées (retour d'une ex, arrivée d'un enfant...), mettra en scène un nouveau couple : Jalil et Louise incarnés par Ryad Baxx et Claudia Mongumu.

Deux nouveaux encadrés par les anciens

Deux amoureux très spéciaux qui devraient apporter un peu de fraîcheur à la série, qui fêtera ses 12 ans cet automne, mais qui pourraient également se retrouver au centre de quelques critiques. C'est la même rengaine à chaque nouveau couple, les téléspectateurs n'aiment pas voir leurs habitudes être bouleversées et peuvent donc parfois se montrer sévères au début.

Heureusement, comme l'a confié Claudia Mongumu à TVMag, elle et son partenaire ont été préparés par les meilleurs. Interrogée sur l'accueil réservé par les autres comédiens de Scènes de Ménages, l'interprète de Louise a révélé que tous les membres du casting les avaient pris sous leur aile, "Alors que nous venions tout juste d'être choisis, nous avons entendu la voix de Gérard Hernandez - avec laquelle nous avons grandi - qui nous cherchait. C'était un moment suspendu! Ils nous ont beaucoup rassurés sur le démarrage en nous disant que ce n'était pas toujours facile."

Elle l'a ensuite précisé, chacun y est allé de son petit conseil afin qu'ils réussissent à encaisser l'effet Scènes de Ménages sur leur vie, qu'il soit positif ou négatif, "Ils nous ont aussi parlé de l'exposition, énorme, expliquant qu'en général, ça se passe bien. C'était génial d'avoir tous ces retours, très émouvant".

Le nouveau duo prêt à s'entraider

Mais ce n'est pas tout, face aux réactions sur les réseaux sociaux et interpellations à venir dans la rue, elle sait qu'elle pourra compter sur son nouveau partenaire de jeu. Tandis que Claudia Mongumu et Ryad Baxx ont longuement travaillé à deux, en amont du tournage, afin de donner vie à la meilleure complicité possible, la comédienne a révélé qu'ils étaient prêts à affronter cette belle épreuve ensemble.

"J'ai la chance d'avoir une belle relation avec Ryad, qui est le seul à vivre exactement la même chose que moi. On se parle beaucoup, on se soutient énormément, a confessé la nouvelle venue. Je pense que ça va être une vraie richesse pour traverser cette étape. On rentre dans un chapitre qu'on ne connaît pas mais que l'on va coécrire donc c'est génial."