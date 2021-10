Scènes de Ménages : bientôt le divorce pour un couple culte de la série ?

C'est officiel, Scènes de Ménages aura bientôt le droit à un nouveau prime sur M6. Et à en croire les premières informations révélées par Télé-Loisirs, cette nouvelle soirée événement permettra aux différents couples de sortir de chez eux afin de découvrir... La vie de château. Un concept prometteur qui ne sera pas simple pour tous les personnages.

Bientôt un divorce ?

Selon le magazine télé, José et Liliane (Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti) se retrouveront ainsi au coeur d'une grosse crise, "Malgré leurs trente ans de mariage, nos deux quinquas se crêpent le chignon sans raison". Face à ces disputes incessantes qui les rapprocheront du divorce, leur fils, lassé "de les entendre se chamailler", va donc les inscrire "à une thérapie de couple dans un relais-château". De quoi sauver leur amour ? Difficile à dire, mais attendez-vous déjà à "un séjour pour le moins tumultueux." On croise tout de même les doigts pour que tout finisse bien. On a du mal à imaginer la série sans ce duo mythique !

Fabien futur fugueur ?

Dans ce futur prime, un autre couple sera également au centre de quelques secousses. Mais d'une façon plus improbable cette fois. Au programme ? "Alors que Fabien (David Mora) participera à un atelier d'écriture organisé par d'anciens professeurs dans un ravissant petit château, celui-ci décidera de tout plaquer et retrouver son mentor." Qui ? Pour faire quoi ? C'est le grand mystère aujourd'hui, mais ne craignez rien, Emma (Anne-Elisabeth Blateau) "va tout mettre en oeuvre pour que son Chaton retrouve la raison". Une soirée, deux couples en danger... C'est pas bon pour notre coeur.

Une histoire d'héritage

Comme si Philippe - le personnage le plus détesté des pharmaciens, n'était déjà pas assez snob et obnubilé par l'argent, ces nouveaux épisodes n'arrangeront pas son image. La raison ? Lui et Camille (Amélie Etasse) seront invités à "une cousinade dans le manoir familial" organisée par la grande-tante de Philippe. Un événement qui fera le bonheur de la jeune femme, "impatiente à l'idée de découvrir ce pan de la vie de son doudou", qui va néanmoins rapidement tourner au vinaigre. En cause ? Philippe (Grégoire Bonnet) va se "friter avec ses cousins" lors d'une "course à l'échalote pour toucher l'héritage de son aïeule... qui est évidemment encore de ce monde !"

Une bonne action qui tourne mal

Qui a dit que Raymond et Huguette (Gérard Hernandez et Marion Game) étaient égoïstes et ne pensaient qu'à martyriser leurs proches ? Lors de cette future soirée, le couple emblématique de la série va cette fois-ci "rendre service" en conduisant "Michael François, son idole, à son prochain concert". Bien évidemment, rien ne se passera comme prévu, "ils tomberont en panne au milieu de nulle part mais près d'un château", et leur générosité pourrait bien leur jouer un vilain tour, "Les châtelains leur proposeront de rester dormir sur place. (...) cette nuit sera l'une des plus longues de leur vie". Un retour de karma qui s'annonce succulent !

Jurassic Park, le remake ?

Et du côté de Leslie et Léo (Claire Chust et Vinnie Dargaud) ? Rien de bien fou, le couple sera simplement confronté à une situation WTF. "Condamné à plusieurs heures d'intérêt général après avoir profané une tombe, le jeune couple devra participer à des fouilles archéologiques dans un ancien château", explique Télé-Loisirs, qui précise qu'un "groupe d'intellos verra leur arrivée d'un mauvais oeil". Pas de quoi les réconcilier avec les fans, toujours très critiques envers les personnages.

De même, on ne sait pas encore si Jalil et Louise, les nouveaux de la série, interprétés par Ryad Baxx et Claudia Mongumu, seront également au casting de ce prime.