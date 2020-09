Scènes de Ménages : Philippe critiqué par les pharmaciens, Grégoire Bonnet défend son personnage

Les pharmaciens critiquent Scènes de Ménages

Grégoire Bonnet ne fait pas rire tout le monde avec son rôle de Philippe dans la série Scènes de Ménages. En 2017, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'en prenait notamment à M6 et aux créateurs de la comédie en les accusant de "ridiculiser la profession de pharmacien" et de véhiculer "une image négative et dévalorisante du pharmacien d'officine".

Des propos qui avaient surpris tout le monde à l'époque et qui amusent fortement Grégoire Bonnet aujourd'hui. Au micro de Buzz TV (Le Figaro), le comédien a tenu à le rappeler, "C'est une caricature. Les gens savent que c'est de la fiction..."

Grégoire Bonnet répond à la polémique

Surpris par cette polémique inattendue, le compère d'Amélie Etasse (Camille) a par la suite ajouté, "Ce que je joue, c'est quelqu'un qui a une grosse pharmacie. Il a beaucoup d'argent", avant de préciser avec sincérité, "Je ne parle pas des petits pharmaciens de province qui ont des difficultés et pour qui j'ai la plus grande estime. C'est une caricature. C'est drôle, ce n'est pas vrai". De quoi se réconcilier avec eux ? Difficile à dire.

Selon Grégoire Bonnet, ce rôle est en réalité une bénédiction pour lui et il ne compte donc pas faire évoluer le comportement de Philippe dans le futur, "ça m'amuse ! J'aime bien être détesté, avoir des défauts, c'est ça qui est drôle je trouve." Tant pis pour l'espoir d'une paix.