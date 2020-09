Amelie Etasse (Scènes de ménages) maman depuis un mois : son annonce surprise

C'est une belle surprise annoncée par Amélie Etasse ce mercredi 23 septembre 2020 sur Instagram : l'actrice connue pour son rôle de Camille dans Scènes de ménages a annoncé être devenue maman il y a un mois ! Alors qu'on ne savait même pas qu'elle était enceinte, elle a en effet accouché le 23 août dernier d'un petit garçon prénommé Vasco : "Un mois pile poil que notre nouveau coloc est venu tout chambouler dans notre quotidien. Un ouragan d'amour (et de caca curry) Vasco 23/08/20... une face de sucette et une boule d'amour !", écrit-elle, partageant une photo du bébé avec son papa, un certain Clément Sejourné.

Amélie Etasse (Scènes de ménages) maman depuis un mois

Forcément, elle s'est réjouie de l'allongement du congé paternité à 28 jours : "Quelle chance nous avons eu d'être à deux pendant tout ce premier mois si puissant ! Seule... je ne sais pas comment j'aurais fait ! Congés pour le deuxième parent rallongé aujourd'hui même à 28 jours ! Il était temps ! Force à toutes les mamans solos... respect infini." Son personnage va-t-il lui aussi devenir maman ? "On parle vite fait bébé, mais pas trop. Camille, elle, va rentrer dans un truc de yoggi girl sur Youtube. Et on lui propose d'aller ouvrir un club de yoga au Laos", confiait l'actrice en interview pour Purebreak en 2018.

Si elle découvre les joies de la maternité, un autre acteur de Scènes de ménages s'apprête lui aussi à devenir parent : David Mora, l'interprète de Fabien, va accueillir son premier enfant avec Davina Vigné.