David Mora (Fabien dans Scènes de Ménages) : l'acteur sera bientôt papa

David Mora s'apprête à connaître un nouveau rôle très important. Alors attention, on vous rassure tout de suite, le génial interprète de Fabien dans Scènes de Ménages n'a aucunement l'intention de quitter la série d'M6 dans les prochains mois. Ce nouveau rôle concerne en réalité sa vie hors-caméras.

David Mora bientôt papa

Il y a une semaine, David Mora improvisait une interview sur son compte Instagram dans laquelle il mettait en avant son ventre, "Il m'a fallu une bonne dizaine d'années pour atteindre un résultat comme ça. (...) Le matin bacon, saucisse. Le midi choucroute garnie. En goûter du cassoulet et le soir je termine sur un petit salé aux lentilles", avant d'annoncer avec ironie une bonne nouvelle, "Je tenais à vous le dire, depuis 4 mois 1/2, je suis officiellement enceinte". Une petite blague qui faisait rire ses abonnés, mais qui cachait en vérité une surprise.

Quelques jours plus tard, sur son propre compte Instagram, Davina Vigné - sa compagne, a en effet mis en avant sa propre grossesse et révélé que le couple attendait réellement son premier enfant, "Suite à l'itw de David Mora, Edition spéciale ventre plat. On a une bonne nouvelle à vous annoncer... le ventre plat c'est has been ! (Déjà le mot has been il est has been)". Et comme si ce texte et la photo n'étaient pas suffisamment explicites, elle a ensuite ajouté les hashtags suivants : "C'est papa qui prend la photo", "Baby Mora".

Félicitations aux parents, on espère que la petite Chloé ne sera pas jalouse !