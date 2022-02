Scènes de ménages : Raymond et Huguette moins présents dans la série ? Marion Game en colère

Marion Game n'aime pas les nouveaux dans Scènes de Ménages

L'ambiance s'annonce tendue ces prochaines semaines sur les plateaux de Scènes de Ménages. En cause ? A l'occasion d'une récente interview accordée à Jordan de Luxe pour Télé-Loisirs, Marion Game n'a pas hésité à pousser différents coups de gueule à l'encontre de la série culte d'M6 et de sa production.

Dans un premier temps, l'inégalable interprète de Huguette a violemment critiqué la nature des nouveaux couples mis en scène à l'écran, que ce soit Jalil (Ryad Baxx) et Louise (Claudia Mongumu) ou bien Leslie (Claire Chust) et Léo (Vinnie Dargaud), en déclarant notamment, "Les nouveaux couples ils ne sont pas nuls, mais ils n'ont aucun intérêt réel. (...) C'est pas à la hauteur. On ne va pas vers le haut". Oui, ça fait mal.

L'actrice en colère de moins tourner

La raison de cette attaque ? On en vient au deuxième problème pointé du doigt par l'actrice : ces nouveaux couples piqueraient tout simplement du temps d'antenne à Raymond (Gérard Hernandez) et Huguette. Et comme elle l'a confessé, elle ne vit pas très bien cette mise à l'écart et le fait de moins tourner aujourd'hui.

"Ils me piquent du boulot, ces cons-là. C'est pas très agréable. On tourne un peu moins", a-t-elle ainsi déploré mi-amusée, mi-sérieuse. Elle l'a ensuite assuré, le manque de présence ponctuelle du duo Raymond/Huguette n'est clairement pas lié à une volonté de sa part de se reposer : "J'ai pas envie d'arrêter. J'aimerais bien continuer, s'ils le veulent eux. Je n'ai aucune prétention. Je demande à tourner Scènes de ménages avec nos deux personnages, qui sont ancrés depuis des années, qu'on a su faire pousser comme un arbre." Un mal-être évident qui ne devrait pas passer inaperçu dans les locaux...

Malgré ses propos durs envers la série, Marion Game a tout de même affirmé qu'elle n'avait aucun problème avec M6 ou les créateurs. "Ils ont raison, ils essayent de tambouriner un peu le truc, a-t-elle admis vis-à-vis du renouveau imposé ces dernières années. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils veulent avec moi. C'est le métier qui est comme ça". Enfin, elle l'a ajouté, "J'ai un respect total pour M6".

Reste désormais à savoir comment M6 et les créateurs réagiront à ce "respect" balancé dans cette interview.