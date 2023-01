"La série du siècle", "Mieux que La Casa de Papel" : la nouvelle pépite de Netflix enflamme tout le monde grâce à son concept fou

Afin de bien débuter cette année 2023, Netflix a mis en ligne le 1er janvier dernier Kaléidoscope, sa nouvelle série originale signée Eric Garcia. Porté par un casting incroyable composé entre autres de Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Rufus Sewell (Le Maître du Haut Château) ou encore Tati Gabrielle (You), ce thriller a surtout pour lui de bénéficier d'un concept aussi original que fou : il est possible de regarder les épisodes dans le désordre (sauf le 8ème conçu comme le final) sans pour autant être perdu dans l'histoire.

Et justement, de quoi ça parle ? Cette mini-série suit le parcours de Leo Pap, un voleur de génie qui monte un casse mémorable afin de repartir avec 7 milliards de dollars. Le twist ? Les épisodes s'étendent sur près de 25 ans avec différentes temporalités à chaque fois et sont ponctués par des trahisons, menaces et autres bouleversements inattendus.

8 épisodes à regarder dans le désordre pour des milliers de combinaisons

Une idée totalement folle (il y a par exemple un épisode qui se situe six mois après le casse, que l'on peut donc découvrir avant celui-ci), qu'assume pleinement le créateur. Auprès du New York Post, Eric Garcia a en effet révélé l'intérêt qui réside dans le fait de regarder la série dans l'ordre que l'on souhaite : "En suivant les personnages à différents moments, on peut les percevoir de manières nouvelles. Cela me semblait judicieux d'associer une narration non linéaire à une histoire de braquage."

Puis, après avoir assuré qu'il n'y avait "pas d'ordre parfait" pour suivre, comprendre et aimer Kaléidoscope, le showrunner a dévoilé que la série était capable de surprendre les fans même après un marathon complet : "Un deuxième visionnage de la série avec un ordre différent vous permettra d'avoir un nouveau regard sur l'intrigue." A ce sujet, sachez qu'il y a 5 040 combinaisons possibles. Un nombre hallucinant qui monte à 40 320 si l'on décide de ne pas regarder le final en dernier.

Les abonnés sont totalement fans

Comme on pouvait s'y attendre, ce braquage d'un nouveau genre a rapidement tapé dans l'oeil des abonnés de la plateforme, déjà bien rodés avec La Casa de Papel. Malgré le désamour du public envers elle suite à sa décision d'annuler 1899 après seulement une saison et un cliffhanger jamais résolu, les internautes se sont rués sur la fiction (classée n°1 dans le Top 10 de Netflix) et passent aujourd'hui leur temps à la vanter.

"La série Kaléidoscope c'est un casse-tête. Maintenant que j'ai fini je vais regarder à nouveau et prendre des notes", peut-on lire sur Twitter, tout comme "C'est la série du siècle", "En vrai c'est grave lourd de pouvoir regarder les épisodes en vrac, tu n'as pas accès à toutes les infos au bon moment selon l'ordre de lecture" ou encore, "Il faut le dire Kaléidoscope c'est bien mieux que la Casa de Papel". Si après ça vous n'avez pas envie de lui laisser une chance...