Le gros pari risqué de Netflix : vous n'avez encore jamais regardé une série de cette façon

Netflix adore innover. En 2018, la plateforme dévoilait un épisode interactif de Black Mirror, Bandersnatch, dans lequel le téléspectateur pouvait choisir le destin du personnage avec une série d'actions et de questions. Depuis des mois, on peut aussi jouer à des jeux sur la plateforme. Mais ce 1er janvier 2023, la plateforme offre une autre nouveauté : la mini-série Kaléidoscope, la première série qui permet à ses téléspectateurs de la regarder dans un ordre aléatoire, sans affecter la compréhension générale de l'intrigue.

Kaléidoscope, une série unique en son genre

Kaléidoscope est composée de huit épisodes d'une durée de 40 à 50 minutes. Chacun d'entre eux porte le nom d'une couleur et le synopsis va vous donner envie d'en voir plus. "Un voleur vétéran et sa bande organisent un braquage épique pour gagner 7 milliards de dollars. Mais la trahison, la cupidité et d'autres menaces contrecarrent leurs plans" résume la plateforme.

La série a été conçue pour être visionnée dans n'importe quel ordre, sans affecter la compréhension générale de l'intrigue. Bien au contraire, le but est que chaque visionnage puisse offrir des points de vue différents, permettant aux abonnés Netflix une expérience totalement unique grâce à ses 64 combinaisons possibles.

Un concept original pour une série de braquage ​​qui s'inspire d'une histoire vraie s'étant déroulée lors du passage de l'ouragan Sandy : l'inondation d'une société financière américaine dont les caisses contenaient une fortune en liquide et qui, selon les mots du créateur de la série Eric García, fonctionne comme "la couverture idéale pour commettre un vol". Le casting de Kaléidoscope réunit également plusieurs visages connus du grand public tels que Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle et Jai Courtney, tandis que derrière les caméras se trouve Ridley Scott, avec son producteur Scott Free, bien que il n'a réalisé aucun des épisodes.

Une série qui ne plait pas à tout le monde

A peine arrivée sur la plateforme, la série est déjà remontée dans le top 10 des séries les plus vues. Sur les réseaux, les téléspectateurs les plus rapides proposent même déjà des ordres de visionnage en fonction de leurs expériences personnelles. Pourtant, les premières critiques publiées sur la série ne sont pas si reluisantes. C'est du moins ce que dit The Hollywood Reporter, qui soutient que la série finit par ressembler à "un film de deux heures lisse mais oubliable dans une saga confuse de six heures" et que la seule bonne chose à propos de sa structure est qu'elle cache plus facilement ses faiblesses au niveau de l'intrigue.

Ce n'est pas la seule critique négative. Bien qu'il y en ait peu, pour le moment, elles sont souvent défavorables : "Ce n'est pas complètement mauvais, mais ce n'est pas spécialement bon non plus" écrit The Spool ou "La série" ne profite pas de sa méthode unique de raconter l'histoire" précise Slashfilm. Mais le plus important est sans doute ce qu'en pensera le public.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.