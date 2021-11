Netflix lance ses jeux vidéo : comment jouer, liste des jeux... tout ce qu'il faut savoir

Tu as déjà écumé les programmes de Netflix, maté la saison 3 de You, vu Squid Game ou encore regardé tous les films de Noël disponibles (une nouvelle flopée de films arrive dès cette semaine) ? Maintenant, tu peux aussi jouer à des jeux vidéo. Attention, tout le monde n'est pas concerné pour le moment.

Qui peut jouer ?

Pour pouvoir tester les jeux de Netflix, il faut évidemment avoir un compte Netflix (ça, c'est logique). Mais ce n'est pas la seule condition. Les jeux ne sont accessibles que depuis l'application, sur mobile ou tablette, et uniquement pour les utilisateurs d'Android. Pour iOS, il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir tester cette nouvelle fonctionnalité qui devrait moins faire débat que le visionnage en accéléré.

Comment ça fonctionne ?

Alors, comment faire si tu remplis toutes les conditions ci-dessus ? Commence par ouvrir l'appli : après mise à jour, tu devrais voir apparaître l'onglet Jeux. A noter que certains utilisateurs ont expliqué ne pas encore voir cet onglet pour le moment. Si c'est ton cas, tu peux toujours directement télécharger les jeux sur le Play Store.

Si tu as bien l'onglet, tu peux ensuite choisir quel jeu tu veux tester parmi la liste (on t'en parle plus bas) directement depuis Netflix. Mais il y a un twist : pour jouer, il faut télécharger l'appli correspondant au jeu, la plateforme te renvoie donc directement au Play Store. Tu pourras ensuite jouer directement depuis Netflix en sélectionnant ton compte utilisateur si besoin.

Quelques précisions :

- les jeux ne sont pas accessibles sur les comptes jeunesse

- les jeux sont sans publicité, sans coût additionnel et sans achats intégrés

- les jeux sont en accès illimité

Quels jeux sont disponibles ?

Avec tout ça, tu es paré pour t'éclater. Ne reste plus qu'à choisir ton jeu parmi les 5 disponibles à savoir :

Stranger Things 1984 : aide Hopper à retrouver Will et ses amis disparus. Un jeu rétro pour coller à l'ambiance de la série qui reviendra bientôt pour une saison 4.