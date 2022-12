Netflix : c'est l'une des séries les plus vues de tous les temps en Corée du Sud, et vous n'en avez jamais entendu parler

Comme Deadline l'a rapporté, plus de 60 % des abonnés mondiaux de Netflix ont regardé du contenu sud-coréen en 2022. Eh oui, les films et séries originaires de Corée du Sud sont entrés dans le top 10 de la plateforme de streaming dans plus de 90 pays au cours de l'année 2022. On pense notamment aux séries Squid Game, All Of Us Are Dead (qui aura une saison 2), ou encore Extraordinary Attorney Woo (qui a encore plus de succès dans le monde que Sandman).

Mais une toute autre série sud-coréenne est l'une des séries les plus vues de tous les temps en Corée, et vous n'en avez pourtant sans doute pas entendu parler. Il s'agit de Crash Landing on You, qui a été créée par Lee Jung-hyo et Park Ji-eun.

Elle est l'une des K-dramas les plus populaires dans son pays ! Selon un classement, Crash Landing on You est numéro 2 du top des séries les plus vues par nombre de téléspectateurs nationaux et numéro 3 des 50 premières séries par taux d'écoute des ménages au niveau national. Elle a même été adaptée en comédie musicale !

Crash Landing on You, une rom-com so cute

Yoon Se-ri (Son Ye-jin) est une riche héritière sud-coréenne qui va faire du parapente. Sauf qu'elle va se retrouver coincée dans une tornade qui la fera atterrir... en Corée du Nord. Seule et perdue, elle va rencontrer Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin), un officier de l'armée nord-coréenne. Ce dernier va tout faire pour la cacher et l'aider à retourner en Corée du Sud. Et même si sur le papier, ils n'ont rien en commun, ils vont finir par tomber amoureux.

Ok, l'histoire semble tirée par les cheveux, on vous l'accorde. Mais la série se regarde très bien quand même ! Si vous aimez les séries sud-coréennes, ou que vous kiffez tout simplement les roms-coms, vous allez être servis. On a aimé voir les épisodes pour l'alchimie entre les deux personnages principaux, les scènes pleines de love et de tendresse, ou encore les rebondissements de l'intrigue.

Les acteurs sont en couple dans la vie

Si les acteurs vont si bien ensemble et jouent si bien les amoureux, c'est parce que Son Ye-jin et Hyun Bin sont en couple dans la vraie vie. Leur relation amoureuse a été confirmée le 1er janvier 2021 par leurs agences de management. Ils se sont mariés le 31 mars 2022 et sont même devenus parents d'un enfant ensemble, un fils, en novembre 2022.