Netflix : cette série a encore plus de succès dans le monde que Sandman mais chez nous, personne ne la regarde

La succès de Sandman bientôt battu par une série Sud-Coréenne

La première saison de Sandman, l'adaptation Netflix du roman graphique emblématique de Neil Gaiman, longtemps considéré comme complètement inadaptable, a accumulé environ 69,5 millions d'heures visionnées durant la première semaine qui a suivi sa sortie. Et comme on pouvait s'y attendre au regard de l'attente autour de ce projet, cette épopée fantastique a directement pris la première place des séries les plus regardées dans le monde.

Pourtant, à bien regarder ces chiffres, c'est une autre série qui possède des résultats encore plus impressionnants. Et c'est une série dont personne (ou presque) n'a entendu parler à savoir... Extraordinary Attorney Woo. Création sud-coréenne portée par Park Eun-bin, Kang Tae-oh et Kang Ki-young, cette fiction judiciaire enregistre en effet un total de plus de 67 millions d'heures visionnées.

Un carton qui s'accroit au fil des semaines

Le twist ? Là où la saison complète de Sandman est en ligne depuis une semaine, ce qui représente généralement la période durant laquelle une série (ou un film) est le plus regardée sur la plateforme, Extraordinary Attorney Woo est quant-à-elle diffusée de façon hebdomadaire depuis six semaines sur Netflix en simultanée avec la chaîne coréenne ENA, à la manière de Better Call Saul.

Autrement dit, même si Sandman a effectivement accumulé plus d'heures de visionnage en moins de temps, il y a fort à parier que la majorité du public visé l'a déjà regardée et donc, que ses performances devraient désormais stagner avant de rapidement chuter. En revanche, Extraordinary Attorney Woo (qui bénéficie il est vrai d'un plus grand nombre d'épisodes), devrait à l'inverse voir son succès se poursuivre grâce à une fidélité qui s'est construite et consolidée au fil des semaines*, ce qui pourrait lui permettre de dépasser l'adaptation américaine.

La série feel good parfaite pour l'été

Une surprise ? Pas vraiment. Premièrement, Sandman est une série de genre, ce qui signifie qu'elle est moins pensée pour toucher un grand public. Deuxièmement, Extraordinary Attorney Woo possède tous les ingrédients pour devenir un hit estival. A la fois légère, drôle, passionnante et mystérieuse, elle est portée par une ambiance mignonne et par une fantaisie et pointe d'absurde qui devraient rappeler quelques souvenirs aux fans d'Ally McBeal.

Extraordinary Attorney Woo suit l'histoire de Woo Young-woo (Park Eun-bin), une avocate atteinte du syndrome d'Asperger qui travaille au sein d'un grand cabinet. Dotée d'un important QI de 164, d'une mémoire incroyable et d'une façon de penser et réfléchir très créative, Woo Young-woo est également handicapée par une incapacité à s'adapter socialement auprès des autres. Le concept de série feel good par excellence !

*A ce jour, 14 épisodes sur 16 ont été diffusés. Et quand on sait que la série vient tout juste d'intégrer le Top 10 des séries en France et en Roumanie, on se doute que son succès ne fait que débuter.

