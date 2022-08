Sandman : faut-il regarder la nouvelle série fantastique de Netflix ?

On a cependant été un peu déstabilisé par certains choix de narration. Par exemple par le fait que certains épisodes soient complètement clos, presque comme un épisode de procédural tandis que d'autres (vers la fin de la saison) sont plus feuilletonnants. A cause de cela, on ressent par moment une petite frustration de ne pas plus voir certains personnages comme Lucifer (joué ici par Gwendoline Christie et non par Tom Ellis) ou Johanna Constantine (Jenna Coleman). D'autres personnages ne font que de petites apparitions malgré un grand potentiel (peut-être pour en garder sous le coude pour la saison 2 ?).

Quoiqu'il en soit, Tom Sturridge incarne à merveille le héros Morpheus, un personnage sombre et mystérieux. L'acteur pourrait d'ailleurs faire un concours avec Henry Cavill pour le prix du perso qui fait le plus la gueule dans une série.

Série fantastique en son coeur, Sandman flirte aussi avec l'horreur, notamment avec un épisode 5 dont on ne sort pas tout à fait indemne. Mais elle offre aussi des moments plus philosophiques sur la vie et sur la mort.