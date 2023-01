"J'ai fait que pleurer", "une masterclass" : cette série Netflix sera le carton du début 2023, et elle bouleverse le web

L'année 2022 s'est terminée de la plus belle des manières sur Netflix. Plusieurs séries ont cartonné sur la plateforme comme par exemple la saison 3 d'Emily in Paris qui a fait débat ou bien la saison 2 encore plus violente d'Alice in Borderland. Mais certaines nouveautés ont aussi été validées par les abonnés. On peut citer Mercredi dont la saison 1 a cartonné et qui pourrait pourtant ne pas avoir de saison 2 sur la plateforme ou bien la série documentaire Harry & Meghan qui a fait un lancement fou.

Mais 2022 a aussi été l'année des séries coréennes. Après le succès de Squid Game fin 2021, Netflix a mis un coup d'accélérateur pour ses créations originales venues de Corée du Sud. Extraordinary Attorney Woo, All Us Are Dead, Money Heist : Korea, Under the Queen's Umbrella, Business Proposal... ce ne sont pas les k-drama qui manquent sur la plateforme. Et une nouveauté est en train de se faire une place dans le coeur des abonnés.

>> Netflix : c'est l'une des séries les plus vues de tous les temps en Corée du Sud, et vous n'en avez jamais entendu parler <<

Ce k-drama sur fond de vengeance, futur grand succès de Netflix ?

Sortie le 30 décembre 2022, la série The Glory est en train de devenir le coup de coeur de nombreux abonnés de Netflix. Composée de 8 épisodes, elle raconte le parcours d'une jeune femme qui a été victime de harcèlement alors qu'elle était au lycée et a décidé de se venger. Des années plus tard, elle est devenue professeur et a mis en place un plan implacable pour, enfin, faire payer ses bourreaux. Côté casting, on retrouve Song Hye-kyo, Lee Do-Hyun (Sweet Home), Kim Hieora (vue dans un épisode d'Extraordinary Attorney Woo) et Ji-Yeon Lim.

Le synopsis vous donne envie ? Vous n'êtes pas les seuls. En France, The Glory est déjà 7ème du top des séries les plus vues et la série est la 6ème la plus populaire dans le monde actuellement. Elle est évidemment numéro 1 en Corée du Sud mais aussi dans d'autres pays comme la Thaïlande ou bien l'Arabie Saoudite.

Les internautes sont séduits

Evidemment, les abonnés de Netflix n'ont pas manqué de partager tout leur amour pour The Glory après avoir visionné les épisodes. Sur Twitter, de nombreux internautes ont validé la série. "J'ai commencé The Glory j'ai fait que de pleurer c'est horrible" ; "The Glory c'est une masterclass" ; "J'ai rarement aussi vite apprécié une série comme The Glory" ; "Je suis en train de regarder The Glory ça me brise le coeur" ou encore "Je suis entrain de regarder The Glory sur Netflix mais l'année 2023 va être exceptionnelle pour les séries coréennes la série est incroyable" peut-on lire.